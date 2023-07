Top 10 des anime les plus populaires en Inde à regarder sur OTT

Karisma Kapoor et son fils ont été aperçus à l’aéroport et ils étaient absolument adorables ! Le duo mère-fils a été vu dans des tenues élégantes et confortables, faisant une déclaration avec leur mode aéroportuaire. Karisma Kapoor Kapoor était vêtue d’une tenue chic et décontractée, vêtue d’une paire de leggings noirs et d’un haut imprimé noir. Elle a complété le look avec des reflets noirs. Son fils était vêtu d’une tenue mignonne et confortable, vêtu d’un jean et d’un t-shirt bleu. Il a complété le look avec une paire de baskets blanches. Les deux avaient l’air très heureux et à l’aise alors qu’ils traversaient l’aéroport. Dans l’ensemble, Karisma Kapoor et son fils avaient l’air absolument adorables et fixaient des objectifs de style aéroportuaire pour les mamans et les enfants. Ils ont prouvé que la mode dans les aéroports peut être à la fois élégante et confortable, et qu’il est possible d’avoir fière allure en voyage.