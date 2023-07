Top 10 des adorables couples sud-indiens à l’écran

Tarla est sortie cette semaine sur Zee 5. L’actrice Huma Qureshi entre dans le rôle du célèbre chef Tarla Dalal tandis que Sharib Hashmi est dans le rôle de son mari, Nalin Dalal. Le film est écrit et réalisé par Piyush Gupta. C’est sa femme qui l’a inspiré à jeter un regard profond sur la vie de la dame. Le cinéaste nous a dit que peu de producteurs étaient enthousiasmés par le scénario. Bollywood Life a eu une conversation EXCLUSIVE avec Huma Qureshi, Piyush Gupta et Sharib Hashmi. L’étoile Asur 2 est le principal rôle masculin de Tarla.

Il nous dit: « Quand Piyush m’a donné la narration, j’ai été époustouflé. J’étais déterminé à jouer Tarla dans ce rôle. Je voulais juste jouer le rôle de Nalin Dalal. J’ai senti que j’étais né pour jouer ce personnage . Honnêtement, j’aurais eu le cœur brisé si Piyush ne m’avait pas choisi pour ce rôle. » Huma Qureshi a déclaré qu’elle trouvait le rôle de Tarla Dalal stimulant car elle était quelqu’un qui touchait des vies et permettait aux gens de suivre leurs rêves et leur passion. Huma a dit qu’elle avait un sentiment de gratitude après avoir fait ce biopic et qu’elle aimerait remercier les membres de la famille du regretté chef de cuisine. Il semble que l’équipe se soit gavée d’un certain nombre de délices et Sharib Hashmi est la plus grande gourmande de toutes.

Huma Qureshi et Sharib Hashmi n’ont pas le type de corps standard que l’on associe aux acteurs. Mais cela ne les a pas empêchés d’acquérir la réputation d’être des puissances par intérim. L’accent mis sur le corps parfait est-il surestimé étant donné que jouer est au-delà de cela. Huma Qureshi dit : « Je n’ai pas beaucoup de vie en dehors de mon travail. Si je dois faire des efforts supplémentaires pour certains projets, je prends ou perds du poids. Je passe à la vitesse supérieure et mon corps réagit. » L’actrice pense que faire une transformation physique est une entreprise passionnante pour tout acteur. « Après dix ans de travail, c’est ennuyeux de ne même pas changer une coiffure pour un rôle. Je m’entraînerais pour avoir un corps d’athlète si j’obtenais un rôle comme celui-là », dit-elle.

Sharib Hashmi dit que ses préoccupations concernant son apparence extérieure l’ont empêché de devenir acteur à un âge précoce. Il a dit qu’il a fallu des années pour sortir de cet état d’esprit. Huma a plaisanté en disant: « Tout cela n’est pas nécessaire. La passion est la clé pour devenir un bon acteur. Je pense que nous n’avions pas de modèles appropriés. Les temps changent pour le mieux. Aujourd’hui, un enfant peut regarder Sharib et sentir que s’il peut épater le public, moi aussi, indépendamment de sa taille, de sa couleur de peau ou de son corps. Et qui a écrit que les gens qui ont une certaine apparence méritent d’être acteurs. Les enfants ont besoin de voir ça.