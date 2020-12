Bienvenue dans le compte à rebours du cannabis. Dans l’édition de cette semaine, nous récapitulons et comptons à rebours les 10 meilleures nouvelles de l’industrie de la marijuana et des psychédéliques pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020.

Sans plus tarder, commençons.

* Lecteurs Yahoo Finance, veuillez cliquer ici pour voir l’article complet.

10. Semaine historique pour la légalisation du cannabis en Amérique alors que la maison approuve la loi MORE

Le projet de loi de réforme globale mettrait officiellement fin à l’interdiction de longue date de la marijuana aux États-Unis

Vendredi, la Chambre des représentants des États-Unis a tenu un vote historique au sol, qui a vu la loi sur l’opportunité, le réinvestissement et la radiation de la marijuana (MORE) approuvée par un vote décisif de 228 contre 164.

LIRE L’ARTICLE COMPLET SUR LA LÉGALISATION DU CANNABIS

9. Le gouverneur de l’Oregon fait le premier pas pour réglementer la thérapie aux champignons à la psilocybine en formant un nouveau conseil d’administration

L’Oregon est devenu le premier État à légaliser les champignons psilocybine à des fins thérapeutiques le mois dernier

Maintenant, le gouverneur de l’Oregon prend les premières mesures pour lancer le programme en acceptant les demandes de membres d’un conseil consultatif chargé de déterminer la meilleure façon de réglementer l’accès au traitement psychédélique.

LIRE L’ARTICLE SUR LA PSILOCYBINE OREGON

8. Red White & Bloom enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de 300% au T3, Monster T4 attendu avec de nouvelles acquisitions de Cash Cow incluses

Au troisième trimestre, Red White & Bloom a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires d’un trimestre à l’autre de plus de 300% et une marge brute de 69% avant les impacts de la juste valeur

Considérant Rouge Blanc & Bloom’s (OTCQX: RWBYF) Les résultats du troisième trimestre ne comprenaient que quelques semaines de ventes de Platinum Vape et aucun revenu de PharmaCo, les investisseurs et les analystes salivent déjà sur le potentiel de blockbuster des bénéfices du quatrième trimestre de la société et l’argent intelligent est déjà en train de se positionner.

LIRE L’ARTICLE ENTIER DU RWB

7. Légalisation de l’accès thérapeutique à la psilocybine

Le système proposé à la psilocybine ressemble à un système de cannabis médical

L’histoire continue

M109 prévoit quatre classes de licence différentes: les fabricants de produits à base de psilocybine, les opérateurs de centres de services de psilocybine, les facilitateurs de services de psilocybine et les laboratoires de test, les centres de services jouant le rôle des cliniques dans lesquelles toute consommation de psilocybine doit avoir lieu et les facilitateurs jouant le rôle. des superviseurs médicaux de la thérapie à la psilocybine.

LIRE L’ARTICLE COMPLET SUR LA PSILOCYBINE LÉGALISANTE

6. Le CBD n’altère pas la conduite, selon une étude historique, alors que les effets du THC s’estompent en quelques heures

De petites doses de CBD semblent n’avoir aucun impact significatif sur la conduite automobile, selon une première étude publiée dans le Journal de l’American Medical Association

Des doses similaires de THC, quant à elles, ont été associées à une déficience à court terme «d’ampleur modeste et similaire à celle observée chez les conducteurs ayant un taux d’alcoolémie de 0,05%», selon l’étude. Après environ quatre heures, les signes d’altération de la marijuana se sont estompés.

LIRE L’ARTICLE COMPLET D’ÉTUDE CBD / THC

5. Projet de loi visant à légaliser la marijuana au Mexique en cours d’avancement dans les comités avant le vote final à l’étage

Les commissions de la justice, de la santé, des droits de l’homme et du budget et des comptes publics de l’Organe adoptent toutes le projet de loi sur la réforme du cannabis

Un projet de loi visant à légaliser la marijuana dans tout le pays au Mexique fait l’objet d’auditions dans plusieurs comités de la Chambre des députés vendredi et samedi après son approbation au Sénat le mois dernier.

LIRE L’ARTICLE COMPLET SUR LE CANNABIS AU MEXIQUE

4. Le gouvernement britannique se prépare à une manne d’investissement dans les psychédéliques

Un investisseur soutenu par l’État prêt pour un paiement à sept chiffres alors que le fabricant de médicaments de Londres prépare l’inscription du Canada

Le gouvernement britannique est sur la bonne voie pour une manne à sept chiffres provenant d’un investissement dans une société de médicaments psychédéliques qui prépare un flottant à la bourse de Toronto. L’investisseur soutenu par l’État, Angel CoFund, détient une participation de 5,5% dans Small Pharma, basée à Londres, qui a annoncé son intention de coter via une prise de contrôle inversée par le biais de la société canadienne de capital-investissement Unilock Capital Corp.

LIRE L’ARTICLE SUR LA PSYCHÉDÉLIQUE AU ROYAUME-UNI

3. Les Nations Unies approuvent la recommandation de l’OMS de replanifier le cannabis lors d’un vote historique

La Commission des Nations Unies sur les stupéfiants (CND) a accepté une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à retirer le cannabis et la résine du tableau IV de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

Le vote historique à Vienne pourrait avoir des implications profondes pour l’industrie mondiale du cannabis médical, allant de la surveillance réglementaire à la recherche scientifique sur la plante et son utilisation comme médicament. L’approbation très attendue de la Recommandation 5.1 a obtenu une faible majorité en faveur avec 27 voix pour, une abstention et 25 voix contre.

LIRE L’ARTICLE SUR LE CANNABIS DE L’OMS

2. Les médicaments psychédéliques, comme la MDMA, montrent des signes de soulagement des problèmes de santé mentale

La médecine psychédélique pourrait bientôt révolutionner la santé mentale

Après tout, «les médicaments traditionnels qui traitent des choses comme la dépression, la toxicomanie et l’anxiété cherchent vraiment à engourdir et à masquer les problèmes qui entourent ces maladies. Ainsi, des choses comme Xanax, même si elles peuvent vous aider à vous sentir mieux, elles peuvent aussi créer une forte dépendance et ne pas gérer le problème sous-jacent », a déclaré MindMed (OTCQB: MMEDF) co-fondateur et co-PDG JR Rahn. En outre, des études cliniques menées par l’Université de New York et Johns Hopkins indiquent des résultats positifs en matière de santé mentale.

LIRE L’ARTICLE COMPLET SUR LA MÉDECINE PSYCHÉDÉLIQUE

1. Les législateurs et les défenseurs réagissent à l’adoption du projet de loi fédéral sur la légalisation de la marijuana

La loi MORE, qui a dégagé la Chambre par un vote décisif 228-164, désordonnerait la marijuana par le gouvernement fédéral

Vendredi, la Chambre a adopté un projet de loi historique visant à légaliser la marijuana au niveau fédéral, suscitant les applaudissements des législateurs et des défenseurs pro-réforme, et le mépris des opposants.

LIRE L’ARTICLE COMPLET SUR LA LÉGALISATION DE LA MARIJUANA

Image par NickyPe de Pixabay

En savoir plus sur Benzinga

© 2020 Benzinga.com. Benzinga ne fournit pas de conseils en investissement. Tous les droits sont réservés.