Top 10 des actrices qui sont devenues glamour pour des rôles dans des films et des séries Web

Le Festival du film indien de Melbourne (IFFM) est ravi d’annoncer que le festival de cette année rendra hommage à Karan Johar, l’un des cinéastes indiens les plus célèbres, alors qu’il termine 25 années remarquables dans l’industrie. Le festival, qui se déroule du 11 au 20 août, mettra en valeur la contribution exceptionnelle de Karan Johar au cinéma indien en organisant une série d’événements et de projections spéciales en son honneur.

Karan Johar, qui a fait ses débuts en tant que réalisateur en 1998 avec le film emblématique Kuch Kuch Hota Hain, a captivé le public avec sa vision unique et sa capacité à raconter des histoires plus grandes que nature. Au fil des ans, il s’est imposé comme un réalisateur distingué, laissant une marque indélébile sur l’industrie cinématographique indienne.

L’IFFM vise à célébrer le parcours remarquable de Johar, sa narration visionnaire et sa passion inébranlable pour le cinéma.

Non seulement Karan Johar a connu un énorme succès en tant que cinéaste, mais il a également apporté d’importantes contributions en tant que producteur. Sa maison de production de renommée internationale a produit des films révolutionnaires qui ont acquis une reconnaissance mondiale. De plus, le dévouement de Johar à cultiver les talents, devant et derrière la caméra, a abouti au lancement de nombreux artistes en herbe et professionnels de l’industrie.

Commentant cela et sa présence au festival, Karan a déclaré : « Je suis profondément honoré de faire partie du 14e Festival du film indien de Melbourne. Cette année a une signification particulière pour moi alors que je célèbre mes 25 ans en tant que cinéaste, et je ne peux pas penser à une meilleure plateforme que ce festival pour commémorer cette étape importante de ma carrière. De retour pour la troisième fois au festival, je suis submergé par l’amour et le soutien que j’ai reçus du public australien. s pour marquer ce jalon important de mon parcours me remplit de joie et de gratitude. C’est l’occasion pour moi de réfléchir sur les 25 dernières années en tant que cinéaste, les défis, les triomphes et les apprentissages qui ont façonné ma vision artistique. J’ai hâte de participer à une conférence spéciale au festival, où je partagerai des idées et des anecdotes de mon parcours, dans l’espoir d’inspirer et de me connecter avec d’autres cinéastes et passionnés de cinéma ».

Parlant de la célébration à venir, le directeur du festival, Mitu Bhowmick Lange, a déclaré : « Karan Johar est une véritable icône du cinéma indien, et son impact sur l’industrie ne peut être surestimé. Nous avons le privilège d’honorer sa carrière extraordinaire et ses contributions inestimables au cinéma indien au Festival du film indien de Melbourne de cette année. Le parcours remarquable de Karan en tant que cinéaste s’étend sur 25 ans, au cours desquels il a créé un héritage qui sera chéri pour les générations à venir ».

Le Festival du film indien de Melbourne offrira au public et aux cinéphiles et aux fans la chance de se plonger dans son univers cinématographique, de l’entendre en personne et de découvrir la magie et la grandeur qui ont défini ses films.