Les acteurs principaux de Phone Bhoot – Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter – se sont assis pour une émission de chat intitulée Off The Record et ont dévoilé de nombreux secrets en coulisses. Alors que Siddhant et Ishaan ont appelé Katrina la plus grande farceuse du plateau, Katrina a parlé de son expérience de travail avec les deux hommes. Et il semble que le trio ait vraiment passé un bon moment ensemble pendant le tournage du film.