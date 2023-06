Top 10 des actrices du sud de l’Inde surprises sans maquillage

Oui, vous avez bien lu. Il semble que Tamannaah Bhatia s’attendait à ce que Vijay Deverakonda soit sa co-vedette dans Lust Stories 2, mais quand elle a appris que c’était Vijay Varma et non Deverakonda, sa réaction était inestimable. Lust Stories 2 sortira bientôt sur Netflix, et les fans attendent avec impatience de regarder le film pour de nombreuses raisons, car la distribution de l’ensemble est extrêmement talentueuse. Et une raison de plus de regarder le film est la chimie entre Tamannaah et Vijay, qui sont aussi des amoureux de la vie réelle, et leur chimie fougueuse dans le teaser a ajouté plus d’excitation pour rendre le film regardable bientôt.

Regardez la vidéo où la réaction de Tamannaah Bhatia est inestimable lorsqu’on lui dit que Vijay Varma est sa co-star après avoir demandé s’il s’agit de Vijay Deverakonda.

Alors que les réalisateurs du film ont publié une autre vidéo de l’ensemble de la distribution de stars sur leur page Instagram officielle, vous pouvez voir comment l’ensemble de la distribution a exprimé son point de vue lorsqu’ils ont obtenu le script Lust Stories 2 pour la première fois. Dans la vidéo, vous pouvez voir Tamannaah hésiter à faire des baisers et des scènes intimes et demander si elle peut couper court à seulement serrer et toucher les mains, insistant sur le fait qu’elle fera les scènes avec passion. D’un autre côté, Vijay s’appelle le visage de la luxure. Plus tard, les deux acteurs demandent qui est leur co-star. Tamannaah demande si c’est Vijay Deverakonda, et quand on lui dit que c’est Varma, elle fait un visage impassible et hoche la tête, tandis que Vijay est d’accord avec Tamannaah comme co-vedette.

Regardez la vidéo de Tamannaah mentionnant joyeusement que parler de Vijay Varma lui fait sourire. Entendons-nous déjà les cloches du mariage ?

Tamannaah a récemment, dans son interview, appelé Vijay son endroit heureux et a admis être en couple avec lui. De toute évidence, ces divas du sud de l’Inde sont différentes, et cela ne les dérange pas de parler de leur vie amoureuse en public, d’abord Rakul Preet Singh et maintenant Tamannaah Bhatia.