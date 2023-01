Top 10 des actrices du sud de l’Inde qui sont plus stylées que les stars de Bollywood

Le Week-end Ka Vaar de cette semaine avec Salman Khan de Grand Patron 16 va être très intéressant. Selon les rapports, cette semaine, plus d’un concurrent sera hors de la maison. Nimrit Kaur Ahluwalia, Sumbul Touqeer Khan, MC Stan et Sreejita De a été nominé cette semaine pour les éliminations. Ils ont été classés dans la catégorie des “perdants”. La décision a été prise par les colocataires car ils voulaient que le prix en argent soit élevé. Les derniers rapports qui font le tour d’Internet indiquent que Sreejita De a reçu le moins de votes et qu’elle est absente. De plus, des chuchotements se font entendre selon lesquels Abdu Rozik et Sajid Khan sont également sortis de la maison. Pourquoi?

Entertainment News : Est-ce pour cette raison que Sajid Khan quitte la maison ?

Si l’on en croit les mises à jour des médias sociaux, Sajid Khan est absent de la maison en raison d’un engagement professionnel antérieur. Il semble sortir pour travailler sur un autre film? Peut-être. Plus tôt, The Khabri a affirmé que Sajid Khan avait une garantie minimale de rester à l’intérieur de la maison jusqu’en janvier. Maintenant que c’est fini, il semble sortir de la maison. En parlant d’Abdu Rozik, on dit que JustSul est entré dans la maison pour en faire sortir le chanteur tazik. Abdu Rozik aurait un engagement de travail et c’est pourquoi il se retire. Le spectacle a été prolongé de près de quatre semaines et il semble que beaucoup aient pris des engagements avant d’entrer dans la maison.

Découvrez les tweets ci-dessous :

#sajidkhan sort de la maison en raison d’engagements professionnels. Attendons l’épisode. StyleDiva (@DivaGir11657261) 12 janvier 2023

Je vous ai dit il y a 1 mois environ #SajidKhan‘s MG jusqu’au 15 janvier, et il a été sauvé par les fabricants et sortira enfin après la fin de la garantie maintenant. https://t.co/IMfzrVPa1C Le Khabri (@TheKhabriTweets) 13 janvier 2023

De plus, des rumeurs circulent également selon lesquelles Bigg Boss 16 pourrait être prolongé de plus de deux semaines. Il n’y a aucune confirmation sur quoi que ce soit.