Top 10 des actrices du sud de l’Inde qui sont magnifiques avec un anneau dans le nez

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: sur le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, voyez un très beau morceau alors que le jeûne de Vatsavitri est célébré dans ce spectacle, où l’on voit Satya (Harshad Arora) offrez-lui un sari et dites-lui de le porter car Satya l’aime et il décide de lui avouer ses sentiments. Comme on le voit, Viranayak (Tanmoy Rishi) est également venu rencontrer Sai (Ayesha Singh), et il lui a également offert un sari, qu’il veut que Sai porte. Maintenant, Sai a deux modes, qu’elle choisit : Sai donnera la priorité à son enfant et elle porte un sari qui a été offert par Vinayak.

Sai ne choisira jamais l’amour de Virat

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons que Virat (Neil Bhatt) va connaître la raison pour laquelle Sai se marie avec Satya (Harshad Arora), et il s’excusera auprès de Sai, (Ayesha Singh) et il veut que Sai revienne en elle parce que Patralekha est restée. Sai envisage de revenir avec Virat, mais qu’en est-il de Satyai ? Sai brisera-t-il son cœur ? Eh bien, les téléspectateurs pensent que Sai ne choisira jamais l’amour virat car elle est l’épouse de Satya.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons une tournure intéressante : nous voyons l’histoire se répéter, et maintenant l’histoire tourne autour du triangle amoureux entre Sai, Satya et Virat, mais les téléspectateurs pensent que cette fois Sai et Satya se réunira parce que Sai ne quittera jamais Satya, et bientôt nous verrons une nouvelle tournure lorsque Sai tombera également amoureux de Satya. et bientôt nous verrons également la tournure la plus intéressante quand enfin la vérité sortira devant tout le monde que Satya est le fils de feu Nagesh Chavan et qu’il est le demi-frère de Virat, et Sai va prendre position pour Satya et se battre pour récupérer ses droits dans la famille Chavan. Satya portera également son nom car il est aussi le fils de la famille Chavan.