Top 10 des actrices du sud de l’Inde qui possèdent des voitures haut de gamme

Hrithik Roshan est l’un des acteurs les plus titrés de Bollywood. Il fait partie de ceux qui se vantent d’une filmographie qui a une variété de films qui réussissent extrêmement bien au box-office. C’est un charmeur, un amuseur et un véritable interprète. Un regard sur lui et on dirait facilement qu’il est né pour être acteur. Mais saviez-vous qu’il fut un temps où les médecins disaient que Hrithik Roshan ne pourrait jamais être acteur ? Oui c’est vrai. Dans une récente interview, Hrithik Roshan a parlé de son enfance et a rappelé à quel point ses années d’école étaient douloureuses.

Hrithik Roshan se confie sur son enfance

Nous savons tous que Hrithik Roshan a surmonté le bégaiement. Quand il était à l’école, c’était le pire pour lui. Dans une interview avec The Indian Express, Hrithik Roshan a révélé comment il rentrait chez lui et pleurait simplement à cause de son bégaiement. Il ne pouvait pas parler et c’est pourquoi il n’avait pas non plus d’amis. De plus, il avait une colonne vertébrale cassée. Les médecins avaient alors déclaré qu’il ne pourrait jamais devenir acteur et ne jamais danser. Hrithik Roshan a révélé que la période était très traumatisante pour lui et il souhaitait que ce soit un rêve lucide.

Cependant, contre toute attente, Hrithik Roshan a surmonté tous les obstacles, et aujourd’hui, il n’est pas seulement un acteur, il est aussi l’un des meilleurs danseurs que le pays ait jamais vus. Aujourd’hui, Hrithik Roshan est heureux d’avoir fait face à ces problèmes alors qu’il en est ressorti plus fort que jamais. Il a déclaré: “Lorsque des problèmes surviennent, cela devient un jeu. Je peux m’accrocher à cette pensée que je peux apprendre de cette douleur, et cela peut façonner mon caractère. J’en ressort plus fort.”

Les prochains projets de Hrithik Roshan

L’acteur a été vu pour la dernière fois dans Vikram Vedha avec Saif Ali Khan. Il sera ensuite vu dans Fighter avec Deepika Padukone.