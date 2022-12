Top 10 des actrices du sud de l’Inde proches de la quarantaine qui sont toujours heureusement célibataires

Les fans de Bigg Boss 16 sont un peu contrariés. Selon les poignées principales comme The Khabri et Bigg Boss Tak, il n’y a pas d’éliminations cette semaine. Selon les estimations, Sajid Khan était au bas des tendances de vote. L’autre nom était celui de Tina Datta. Il semble que Tina Datta soit la plus basse sur l’application Voot selon ce que certains disent sur Twitter. C’était la première fois que Sajid Khan entrait dans les nominations. Les internautes sont mécontents de cette décision de la chaîne. Il y a un consensus sur le fait que la chaîne est biaisée envers Sajid Khan, Shiv Thakare, MC Stan, Abdu Rozik et d’autres.

Il semble que MC Stan soit en tête en ce qui concerne les votes. Sa base de fans organiques sur le terrain est énorme. Il a obtenu plus de 30 % des voix. Il y a une très petite marge entre Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary. Il semble que Shalin Bhanot ait eu plus de voix que Sajid Khan et Tina Datta. Toute l’histoire d’amour de Tina Datta et Shalin Bhanot a joué contre leur faveur. Maintenant, les internautes pensent que Sajid Khan pourrait rester très longtemps dans l’émission de Salman Khan. Jetez un oeil aux commentaires…

Sajid damad h ou tina shalin ka angle d’amour khtm ho jayega agr tina gayi à .. Bigg boss ki duvidha smjho ?? Sonam Singh (@RealSonamSingh) 1 décembre 2022

Bro tina Jane wali thi lekin couleurs nahi visage hai na to kaise bhejenge tina ko ye to bhai galat hai agr iske jagah pe dusra koi hota to pic.twitter.com/TqAn2yhHZb Tanvir Cheikh (@Tanvir1107_143) 1 décembre 2022

Beta damaad nhi Jane wala tha Teri Bahu Jane wali thi pic.twitter.com/lfvmJhkj15 M. Suddu (@MrSuddu) 1 décembre 2022

vous @Le chef wale 100 bik gaye he.jab élimination karna hi nahi hota he to humse vote kyu karate he? Faltu moi Internet ka kharcha karate sale.sajid ko bachane k liye bigg boss ulta hone ko bhi taiyyar he. kuch à saram karlo Rifaqat Baloch (@rifaqatm32) 1 décembre 2022

Aisa kitne din karenge la semaine prochaine bhi sajid nomine hona chahiye ??? Sanket Gawde (@sanketgawde1511) 1 décembre 2022

Il semble que les fans soient mécontents des fabricants. Il y a toujours une spéculation sur la façon dont certains candidats viennent avec une garantie minimale. Cela signifie qu’ils sont confiants de rester pendant un certain nombre de semaines.