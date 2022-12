Top 10 des actrices du sud de l’Inde et leurs tatouages

Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma émission de télévision vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont pris une tournure intéressante dans le spectacle. Virat remplit ses devoirs paternels pour Savi et Vinayak. Les enfants, Aria Sakaria et Tanmay Rishi Shah ont été introduits à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin il y a quelques mois. Les deux enfants ont changé la vie de Saï, Virât et Pakhi. Alors que Virat veut être là pour les deux enfants, les deux femmes sont divisées sur le même sujet. Et maintenant, les insécurités de Pakhi prennent le dessus sur elle. Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Pakhi s’en prendra à Virat et Sai.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat SLAMS Pakhi

Pakhi s’agitera lorsqu’elle ne pourra pas atteindre Virat. Ce dernier passe du temps à réaliser son projet chez Sai. Aishwarya Sharma alias Pakhi et Mohit assistaient à une réunion pendant que Virat aidait les enfants dans leur projet. À la fin de la réunion, Pakhi essaie de contacter Virat. Cependant, il semble y avoir un problème de réseau. Lorsque Pakhi arrive à la maison, elle lit le message de Virat l’informant de rester chez Sai alors que Savi tombe malade.

Pakhi a peur et part chez Sai pour aller chercher Virat (Neil Bhatt). Elle s’inquiète et commence à imaginer un scénario entre Sai et Virat. Plus tard, lorsque Pakhi atteint la maison de Sai, elle est choquée de voir Virat dans un gilet et une serviette et commence à le réprimander. Lorsque Sai lui assure que rien ne s’est passé comme elle l’imagine, Pakhi s’en prend également à elle. Virat la claque et révèle la vérité. Cependant, ce dernier blâme Savi pour tout. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait chaque jour la une des journaux dans Entertainment News. Et Virat claquant Pakhi est également devenu le sujet de conversation de la ville.

Les fans sont mécontents car Ayesha Singh alias Sai se montre faible

Pour les fans, Sai Joshi est connue pour sa férocité et son ouverture d’esprit. Auparavant, chaque fois que Pakhi la narguait ou parlait contre elle ou qui que ce soit, Sai prenait toujours position. Cependant, Sai a maintenant des réponses mesurées envers Virat, Pakhi et Chavans, estiment les internautes. Ils espéraient que Sai le rendrait à Pakhi quand elle blâmerait tout sur Savi. Découvrez les tweets ici :

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin POURQUOI A-T-IL MANQUÉ TOUTE L’ENFANCE DE SAVI ????? QUELLE EST LA RAISON DERRIÈRE LA MÊME ??? POURQUOI SAI SE SENTIRA-T-IL COUPABLE ??? https://t.co/KINrtQidXx Jaya Shaw (@ JayaSha50482751) 5 décembre 2022

Cette chienne a clairement avoué aujourd’hui que toute cause de problème est savi, elle fait tout et pourquoi elle tombe malade aujourd’hui, c’est l’indication future que la femme peut nuire à savi #saijoshi elle a besoin de voir ton côté maternel cette fois juste la brûler vive #AyeshaSingh #ghumhaikisikeypyaarmeiin ? pic.twitter.com/6tF6YTc1ue Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 5 décembre 2022

La chienne doit avoir l’audace de dire mere pati se dur raho warna aacha nahi hoga tumhare liye aur tumne abhi tak meri buri côté dheki nahi hai comme sérieusement pourquoi #saijoshi Ne rappelle pas à cette salope ses actions à l’avenir, c’est un dû et tu dois #AyeshaSingh #ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/Ac3xQzHsWb Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 5 décembre 2022

En attendant le jour où Sai craque enfin et dit Pakhi. Il doit y avoir un point de rupture. Les premiers mots qui sortent de la bouche de Sai devraient être exactement ce que cette image dit… chaque mot après cela devrait être 1000 pire. Pakhi mérite d’être lu pour la saleté.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/t2y6WXAnvZ Cynthia (@CynthiaLuv49ers) 5 décembre 2022

@sidd_vankar quand Sai ouvrira-t-elle la bouche et rendra-t-elle au bacha chor !!!! Trop traînant #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin aux yeux bruns (@Chatty250101) 5 décembre 2022

Je veux qu’elle rappelle que le mari de la dame vous a emprisonné pour être venu chez moi et avoir fait du tamsha aujourd’hui, ce qu’elle a fait vient chez vous comme gundi et vous a poussé physiquement et a eu l’audace de crier et de vous accuser #saijoshi est le feu et elle a besoin de réponse #AyeshaSingh #ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/aIYk15TLbB Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 5 décembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin vous montrez jis maalkin k liye h Sai uske contre kyun bolegi Sai ek personnage fictif h jo cvs k isharo p kaam karti h à koi ye kyun attendez kar raha h Sai ye karegi ya vo karegi? Sai kuch nahi karegi ?.. https://t.co/IaneGYmg7Y tweety (@tweetyktweet) 5 décembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Il est grand temps que Sai fasse taire Patralekha pour la merde qu’elle raconte sans se soucier des enfants qui dorment. Elle devrait l’empêcher de venir chez elle. Sai devrait placer un tableau indiquant “Pakhi interdit”. Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 5 décembre 2022

Je me demandais à quel point cela aurait été plus amusant si l’intrigue était que Sai revenait pour se venger de Patralekha en lui faisant subir tout ce qu’elle avait elle-même vécu auparavant… ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin (@i_am_zaniamorph) 5 décembre 2022

Pourquoi Sai est-il si doux devant Didi ? S’il vous plaît, NE RUINEZ PAS SAI ? Pourquoi ne le donne-t-elle pas à Didi au lieu de se comporter comme si elle était la teesra ? Sai s’il te plait ne sois pas un pendule comme Virat ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Serendipity (@Serendipitytvm) 5 décembre 2022

Les écrivains ont commodément mis un pansement sur la bouche de Sai. Quand la soi-disant épouse et criminelle parlait de bêtises à propos de savi, elle souhaitait que Sai lui donne une grosse gifle et la mette à sa place, à l’extérieur de sa maison. Mais trop d’attentes de la part des écrivains. #ghumhaikisikeypyaarmeiin Mani_Kolluri (@ManiKolluri81) 5 décembre 2022

L’épisode s’est terminé juste au moment où Pakhi a blâmé Savi pour tous ses problèmes. On ne sait jamais, dans l’épisode de demain de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai pourrait le rendre à Pakhi.