Top 10 des actrices de Bollywood qui ont reçu des cadeaux incroyablement chers de leurs maris

Bigg Boss 16: Le combat de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta a fait la une des journaux après qu’elle lui ait jeté de l’eau boueuse dans une tâche. Priyanka est extrêmement en colère contre Ankit après avoir appris qu’il a dit à Soundarya Sharma qu’elle ne lui permet pas de parler du monde extérieur et qu’elle n’est là que pour jouer au jeu. Priyanka a une panne massive et claque Ankit pour avoir parlé d’elle derrière son dos. Ankit essaie de la calmer et de lui faire comprendre quelle est son intention derrière tout cela. Ami tout ce Shiv Thakare a été vu en train de danser pendant qu’ils se battaient. Et cela a suscité beaucoup de critiques pour le vainqueur du Bigg Boss Marathi.

Beaucoup de fans de Priyanka et Ankit les soutiennent énormément et veulent qu’ils soient ensemble pour toujours.

Le week-end ka, Vaar Ankit a également reçu beaucoup d’appréciation de Salman Kahn, qui lui a dit à quel point il était louable dans la série.