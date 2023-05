Top 10 des acteurs qui ont joué le héros et le méchant dans le même film

Danseuse indienne et concurrente de Bigg Boss 16, Gori Nagori, a récemment allégué qu’elle et son équipe avaient été agressées physiquement par son beau-frère et ses amis le 22 mai. La sensation de danse a déclaré que l’incident s’est produit à l’hôtel Holy Max d’Ajmer après qu’une dispute avec son beau-frère Javed Hussain s’est intensifiée, conduisant à l’attaque de son équipe. Bien qu’il se soit rendu au poste de police de Gegal pour signaler l’incident, Nagori a affirmé que la police n’avait enregistré aucune plainte officielle. Au lieu de cela, la police aurait cliqué sur des selfies avec elle.

Cet incident a poussé Nagori à demander justice en publiant une vidéo de son calvaire sur les réseaux sociaux et en appelant à l’aide. La police, en revanche, a réfuté les affirmations de Nagori, déclarant qu’elle n’avait déposé aucune plainte écrite lors de sa visite au poste de police. Ils ont également déclaré que si Nagori veut porter plainte maintenant, elle recevra tout le soutien dont elle a besoin.

Malgré la controverse, Nagori est une personnalité bien connue en Inde et est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle a utilisé cette plateforme pour sensibiliser à l’incident et exhorter ses partisans à l’aider à obtenir justice. Ce scandale est rapidement devenu viral et a créé un buzz médiatique important, de nombreuses personnes exprimant leur soutien à Nagori et demandant justice pour l’attaque présumée.

Cet incident met en évidence le problème croissant de la violence contre les femmes en Inde. Bien que le pays ait promulgué des lois plus strictes pour lutter contre ce problème, les femmes continuent de rencontrer des difficultés pour naviguer dans le système judiciaire. Néanmoins, l’appel à l’aide de Nagori a suscité des conversations et appelé à prendre des mesures pour garantir que les femmes en Inde puissent vivre librement et sans crainte d’agression ou de harcèlement.

En conclusion, l'attaque présumée contre Gori Nagori a créé une frénésie médiatique et déclenché des conversations sur la question de la violence contre les femmes en Inde. Son cas souligne la nécessité d'un plus grand soutien pour les femmes victimes de violence et l'importance des lois qui les protègent. Alors que de plus en plus de personnes se présentent pour soutenir Nagori, il y a de l'espoir que justice sera rendue et que les femmes en Inde seront plus en sécurité et mieux protégées.