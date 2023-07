Top 10 des acteurs et actrices de Bollywood qui seraient parfaits pour des films mythologiques

The Vaccine War de Vivek Agnihotri et Salaar de Prashanth Neel verrouillent les cornes dans les salles le 28 septembre. Aux petites heures du 6 juillet, les créateurs de Salaar ont sorti le teaser très attendu de la star de Prabhas. Il promet que le film sera un acteur mordant, avec Prabhas se glissant dans la peau d’un héros d’action robuste. Bien que le teaser ait attiré l’attention des fans de Prabhas, il semble avoir valu les critiques de Vivek Agnihotri. Le cinéaste s’est récemment attaqué à Salaar, le qualifiant de « violence glamour » et de ternissement de l’esprit des jeunes.

Vivek Agnihotri fait une fouille à Salaar

Vivek Agnihotri a exprimé son opinion sur la façon dont la représentation de la violence est devenue une nouvelle norme dans la génération actuelle. Il a ajouté que cela affecte considérablement les jeunes esprits. Sa solution pour survivre dans ce « monde violent » était d’adopter une conscience créative. Le 6 juillet, Vivek Agnihotri a indirectement critiqué Salaar en tweetant : « Les gens ne naissent pas violents. L’esprit de vos enfants est conditionné par la glamourisation de la violence dans la littérature populaire, le cinéma et la politique par des leaders de l’industrie qui devraient en fait inspirer les jeunes esprits pour la paix. une seule solution pour un monde violent est la Conscience Créative. »

Twitterati réagit au tweet de Vivek Agnihotri

La remarque de Vivek Agnihotri a été contestée par Twitterati, dont certains ont affirmé que The Kashmir Files contenait également de la violence. Alors qu’un utilisateur a souligné : « Avec tout le respect que je vous dois, vous avez fait la même chose lorsque vous avez créé The Kashmir Files ? Plus important encore, vous l’avez commercialisé d’une manière totalement contraire à l’éthique ? Une personne utilisant le dharm hindou pour tromper les hindous n’est-elle pas hindoue, n’est-ce pas ? » un autre a plaisanté: « Ne jugez pas un livre par sa couverture, même le Mahabharata (la guerre la plus violente) a été organisé pour restaurer le dharma et la paix. Alors soyez patient jusqu’à ce que vous regardiez le film. »

Vivek Agnihotri sur la glamourisation de la violence

Répondant à l’un de ces tweets, Vivek Agnihotri a maintenu sa déclaration en écrivant : « Maintenant, glorifier la violence extrême au cinéma est également considéré comme un talent. Promouvoir le cinéma absurde est considéré comme un plus grand talent. Promouvoir un non-acteur comme la plus grande star est plus grand talent. Et en supposant que le public est super stupide, c’est la mère de tous les talents. »

La guerre des vaccins et Salaar

La guerre des vaccins de Vivek Agnihotri tourne autour des efforts incessants et du travail acharné des scientifiques qui ont inventé le vaccin Covid-19 pour freiner la propagation de la maladie mortelle. Il met en vedette Anupam Kher, Nana Patekar, Raima Sen et Sapthami Gowda dans des rôles cruciaux. Pendant ce temps, à part Prabhas, l’ensemble de distribution de Salaar comprend Prithviraj Sukumaran et Shruti Haasan.