Top 10 des acteurs de Bollywood qui détiennent le plus grand nombre de flops

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que Savi ne peut pas venir à son heure. Plus tard, nous voyons Bhavani devenir très en colère et briser son trophée, et Savi crie également sur Bhavani. Eh bien, nous voyons que Savi (Bhavika Sharma) et Bhavani sont strictement l’un contre l’autre. Bhavani a essayé de la frapper, mais Ninad est venu et l’a sauvée. Eh bien, nous devons voir la torsion. Bhavani comprendra-t-il le rêve de Savi ? Voyons ce qui se passe. De l’autre côté, Reeva (Sumit Singh) a tout demandé à ses amis sur Ishaan (Shakti Arora). Nous voyons Bhavani décider que Savi n’ira pas à l’université et l’enfermer dans la chambre. Eh bien, nous devons voir la tournure et ce que Savi fera pour réaliser complètement son rêve.

Bhavani comprendra-t-il le rêve de Savi

Ishaan découvre toute la vérité sur Akka Saheb

Dans le morceau à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Akka Saheb inciter Ishaan (Shakti Arora) envers sa mère. Plus tard, nous voyons qu’Ishaa Mam (Manasi Salvi) écrit également son journal et se souvient de son passé, y compris comment Akka Saheb l’a chassée de la maison. Eh bien, bientôt, nous verrons peut-être qu’Ishaan apprendra toute la vérité sur Akka Saheb et amènera sa mère dans la maison.

L’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’émission la plus diffusée à la télévision, car elle est promue par Rekha Ji, et également après le saut, la série offre à ses téléspectateurs un divertissement complet, tout comme Sai et Virat leur offrent. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Quand Savi et Ishaan se marieront-ils ? Il est possible que Bhavani et Akka Saheb se rencontrent au temple, où ils se voient et se souviennent de leur amitié. Eh bien, nous pouvons voir que Bhavani et Akka Saheb décident que leur enfant se mariera.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

À l’avenir, la piste de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin viendra avec de nombreux rebondissements. Ishaan aime Reeva, mais à cause du bonheur de sa famille, Ishaan va décider d’épouser Savi, mais il faut voir le rebondissement : Ishaan et Savi vont-ils devenir amis ? Et qu’en est-il de Reeva ? Oubliera-t-elle son amour d’enfance, Ishaan ? Voyons ce que le destin décidera pour eux trois. Le spectacle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiiin reçoit un immense amour de la part de leurs téléspectateurs, et nous attendons également de voir les rebondissements à venir qui se produiront bientôt à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.