Top 10 d’Auerbach : le Texas s’envole, l’Alabama s’effondre complètement après une semaine 2 passionnante

Chaque samedi soir tout au long de la saison, je classerai les 10 meilleures équipes du pays. L’ordre fluctue de semaine en semaine en fonction des nouveaux résultats, de la disponibilité des joueurs et de tout ce qui a un impact sur ce sport chaotique. Il s’agit évidemment d’un processus subjectif, et j’attends avec impatience les arguments, surtout lorsque nous disposons de si peu de données en début d’année. La dernière place chaque semaine ira à une équipe qui ne peut pas en fait être la 10ème meilleure équipe du pays mais mérite quand même un peu d’éclat.

Ce n’est pas la faute des Bulldogs s’ils ont un horaire aussi doux que celui de Charmin. Ils étaient censés jouer contre l’Oklahoma cette année, donc au moins il y aurait eu un adversaire avec un pouls si tout s’était déroulé comme prévu. Mais le réalignement de la conférence a modifié les plans pour cette série à domicile, et nous y sommes. Nous prenons donc ce que nous pouvons et essayons d’en apprendre davantage sur ces Dawgs lors d’éruptions telles que la victoire 45-3 de samedi contre Ball State.

Encore une fois, la Géorgie a commencé un peu lentement, restant sans but au premier quart-temps. Mais 31 points au deuxième quart, une explosion de but déclenchée par un retour de botté de dégagement de 69 verges de Mekhi Mews, ont essentiellement mis le match de côté. La défense des Dawgs avait l’air excellente, mais – encore une fois – il est difficile de savoir comment cette équipe se comporterait sous stress jusqu’à ce qu’elle affronte un meilleur adversaire. Mais jusqu’à ce qu’il y ait une raison de retirer la Géorgie de la première place, je donnerai aux Bulldogs le bénéfice du doute. Ils resteront ici.

Les Wolverines sont aux deux tiers de la suspension de trois matchs auto-imposée par l’école à Jim Harbaugh, et la partie la plus intéressante de la journée de samedi a été la découverte que Harbaugh a passé son samedi à faire partie du gang de la chaîne pour son Match de football du fils de 10 ans. Il y avait très peu de jugements radicaux à porter sur sa liste d’âge universitaire lors d’une autre victoire éclatante. Le Michigan s’est occupé des affaires contre l’UNLV avec une victoire de 35-7, alors que le quart-arrière JJ McCarthy fonctionnait à nouveau si bien qu’il semblait être en régulateur de vitesse. Il a complété plus de 87 pour cent de ses passes jusqu’à présent cette saison (bien que contre une concurrence faible) et a continué à développer sa formidable alchimie avec le receveur Roman Wilson, qui a capté deux autres passes de touché samedi.

La seule préoccupation que j’ai à propos du Michigan en ce moment est le rôle incertain de Donovan Edwards. L’attaque précipitée n’a pas exactement été le duo électrisant comme ce fut le cas l’année dernière au cours de deux matchs. Blake Corum continue de se remettre d’une blessure, avec 15 courses pour 80 verges et trois scores, mais Edwards était à peine impliqué dans le match. Une semaine après avoir réalisé 12 courses pour seulement 37 verges, il a terminé avec six courses pour neuf verges. Et il est censé être la partie éclair du tonnerre et des éclairs !

3.Texas (2-0)

Le Texas est-il de retour ? C’est une question compliquée et facile à ridiculiser, c’est pourquoi tant de fans d’autres équipes le font constamment. Les joueurs et les entraîneurs du Texas font attention à ne pas faire de proclamations lorsque les choses se passent bien pour des raisons similaires. Vous ne voulez pas immédiatement vous retrouver face à face et gagner encore plus de ridicule.

Mais… et si le Texas était aussi de retour que possible sans remporter la ligue ou participer aux éliminatoires du football universitaire ? L’idée d’être « de retour » n’est-elle pas la même chose que d’être le type d’équipe qui peut entrer dans le stade Bryant-Denny et repartir avec une victoire à deux chiffres ? Je le pense. Ce que les Longhorns ont fait samedi soir n’est pas seulement difficile – c’est quelque chose qui ne s’était littéralement pas produit auparavant sous le mandat de Nick Saban. C’était sa première défaite à domicile à deux chiffres en tant qu’entraîneur-chef de l’Alabama.

Steve Sarkisian y est parvenu avec un plan de match formidable et un jeu magistral appelé. Quinn Ewers a été spectaculaire, terminant la journée 24 sur 38 pour 349 verges et trois touchés – aucun plus gros que ceux lancés à AD Mitchell au quatrième quart. Le Texas a pris tous les coups de poing lancés par l’Alabama et a riposté fort jusqu’à ce que les Longhorns obtiennent le KO. Le Texas était la meilleure équipe et la plus cohérente des deux côtés du ballon, une équipe aussi bonne en action qu’elle en a l’air sur le papier.

L’Alabama, en revanche, présente de graves lacunes qui ne peuvent pas être facilement corrigées. L’offensive mérite l’examen minutieux qu’elle a reçu pendant toute l’intersaison et tout ce qu’elle recevra à l’avenir. Jalen Milroe a vécu de bons moments mais a également pris des décisions absolument horribles. Il y a eu 10 pénalités consécutives qui ont coûté 90 verges au Crimson Tide. La défense a abandonné le jeu monstre après le jeu monstre avec le jeu en jeu tardivement. Cela ne semble pas être une liste d’Alabama de calibre championnat national, et le jury ne sait toujours pas si elle est assez bonne pour concourir dans la SEC. J’ai complètement retiré le Tide de mon Top 10 après une performance aussi décevante et frustrante.

ALLER PLUS LOIN Wasserman : Il est temps que tout le monde prenne enfin cette équipe du Texas au sérieux

Une semaine après leur victoire contre LSU, les Seminoles ont géré les affaires contre Southern Miss, battant les Eagles 66-13. L’espoir de Heisman, Jordan Travis, a lancé deux passes de touché et totalisé 195 verges offensives, dont une spectaculaire mêlée au quatrième essai au premier quart. Travis et Trey Benson ont porté l’offensive là où elle devait aller pour se retirer. De plus, le receveur Keon Coleman a frappé un défenseur. Genre, ça l’a vraiment gêné – et en fait, il a facilement éliminé le mec. Coleman reste l’un des meilleurs athlètes et l’un des meilleurs joueurs du pays après deux matchs.

La partie la plus importante de la victoire 35-7 des Buckeyes contre Youngstown State était que Marvin Harrison Jr. était le point central. Il est censé l’être, et lors de la victoire décevante de samedi dernier contre l’Indiana, il a terminé avec seulement deux attrapés pour 18 verges. Cela ne devrait jamais arriver, même si un adversaire décide de tenter de le faire sortir du jeu. Contre les Penguins, Harrison a réalisé sept réceptions pour 160 verges et deux touchés. C’est plus comme ça.

Sans surprise, l’offensive de l’Ohio State semblait nettement meilleure ce samedi, Kyle McCord terminant 14 sur 20 pour 258 verges et trois touchés. C’était le genre de performance que les Buckeyes sont censés avoir contre un adversaire inférieur. Et cela devrait leur donner un peu de confiance après un premier match lent et parfois frustrant.

La semaine dernière, c’était les débuts de Drew Allar en tant que quart-arrière partant de Penn State. Cette semaine, je voulais en savoir plus sur l’attaque précipitée des Nittany Lions – et j’ai bien sûr obtenu ce que j’avais demandé. Kaytron Allen et Nicholas Singleton ont combiné 25 courses et quatre touchés au sol… le tout en première mi-temps. À la fin du match, Allen a dépassé les 100 verges et Singleton a réussi trois touchés de cinq verges ou moins. Oui, ce fut une explosion – une victoire 63-7 contre le Delaware, un adversaire du FCS – mais cela a également montré que cette équipe peut exécuter le ballon de manière efficace et efficiente lorsqu’elle le souhaite. Aucun des porteurs de ballon de deuxième année n’a encore réussi une longue course cette saison, mais cela viendra. Avec seulement deux matchs à son actif, cette attaque semble vraiment équilibrée et complète.

7. USC (3-0)

Les Trojans n’ont pas perdu de temps samedi soir contre Stanford, prenant une avance de 14 points dans les six premières minutes du match, trouvant la zone des buts sept fois à la mi-temps et s’imposant 56-10. Le vainqueur en titre du trophée Heisman, Caleb Williams, qui a joué la première mi-temps, a terminé 19 sur 22 pour 281 verges et trois touchés, encore une autre performance phénoménale pour le quart-arrière le plus excitant du sport. Bien sûr, nous savons tous à quel point l’offensive de l’USC peut être à son meilleur, et nous savons que ce n’est pas le facteur limitant pour les chevaux de Troie à l’avenir. Ce serait la défense d’Alex Grinch, qui a parfois semblé meilleure au cours de trois matchs mais qui n’a toujours pas été testée de manière significative. L’État de l’Arizona pourrait exercer une certaine pression la semaine prochaine, mais le premier véritable et grand test sera Shedeur Sanders et cette équipe en plein essor du Colorado, qui accueillera l’USC le 30 septembre.

Oh, et voici un conseil gratuit pour les futurs adversaires de l’USC : arrêtez de renvoyer le ballon à Zachariah Branch. Il a déjà un TD de retour de punt et un TD de retour de coup de pied cette année. Mieux vaut simplement l’éviter que de le risquer.

8. LSU (1-1)

Les Tigers ont rebondi après une dure défaite en ouverture de saison contre Florida State avec une victoire facile 72-10 contre Grambling State samedi. Jayden Daniels a lancé cinq touchés et a obtenu une moyenne supérieure à un premier essai par tentative de passe. Logan Diggs a réalisé en moyenne 7,7 verges par course et quatre receveurs différents ont capté des passes de touché. Franchement, il n’y a pas grand chose à retenir d’un match comme celui-ci, mais ça doit être agréable pour les Tigers après leur défaite à Orlando.

Déjà l’un des meilleurs quarterbacks du pays, Michael Penix Jr. continue d’éblouir chaque fois qu’il en a l’occasion. Lors de la victoire 43-10 de samedi contre Tulsa, Penix a terminé 28 sur 38 pour 409 verges et trois touchés. Il a complété des passes à 10 receveurs différents, bien que Jalen McMillan semblait être son favori, totalisant huit réceptions pour 120 verges (82 verges après la capture) et un score. Oui, il y a eu des passes abandonnées et Penix a lancé sa première interception de la saison. Mais je ne m’inquiète pas pour ces Huskies, pas après ce que j’ai vu le week-end dernier contre Boise State. Et je ne suis pas trop inquiet non plus pour le match de la semaine prochaine contre Michigan State.

Les supporters ont afflué hors des tribunes et sur le terrain, alors que l’entraîneur-chef de l’État de Washington, Jake Dickert, a lancé son plaidoyer à la télévision nationale : « Ce moment, c’est tout », a déclaré Dickert rauque à ESPN. «Nous appartenons au Power 5. Ces enfants ont travaillé dur. Nous sommes tout ce que nous avons. Nous sommes tout ce dont nous avons besoin.

C’était difficile de regarder cela – et la victoire 31-22 des Cougs contre le Wisconsin – et de ne pas se sentir mal pour ce programme de football et les gens qui en font ce qu’il est.

Jake Dickert après la victoire de la WSU contre le n°19 du Wisconsin : « Nous appartenons à un Power Five. » pic.twitter.com/laDjoJv7Mt – Seattle Times Sports (@SeaTimesSports) 10 septembre 2023

Eux et l’État de l’Oregon ont été laissés pour compte, abandonnés par leurs pairs du Pac-12 et indésirables par d’autres ligues de conférence de pouvoir, lors du dernier cycle de réalignement des conférences. Cette semaine encore, l’État de Washington et l’État de l’Oregon ont estimé qu’ils devaient poursuivre en justice la conférence Pac-12 et son commissaire simplement pour conserver le contrôle des actifs qu’ils croient leur appartenir ainsi que leur capacité à prendre des décisions concernant leur avenir sans l’apport du Pac. -12 membres sortants.

Cela a été une année cauchemardesque pour cette école et son département des sports. Tout ce que Dickert et ses joueurs peuvent faire, c’est jouer les matchs prévus au calendrier, sans savoir ce que leur réserve la saison 2024. Tout ce que les Cougs peuvent faire, c’est montrer qu’ils peuvent concourir à ce niveau et expliquer pourquoi il est important pour les habitants de Pullman de rester ici. Toutes les personnes impliquées dans ce projet comprennent la réalité du chemin à parcourir et que ces deux écoles vont devoir faire un pas en arrière, qu’il s’agisse directement de Mountain West ou de toute sorte de fusion inversée qu’elles finiront par explorer.

Mais, pendant un moment glorieux, les yeux de la nation se sont posés sur Pullman et ont vu les gagnants. Ils virent Dickert, qui avait déjà perdu la voix. Ils ont vu Cam Ward, qui reste tellement sous-estimé à l’échelle nationale. Ils ont vu une défense agressive et opportuniste. Mais surtout, ils ont vu un groupe féroce de joueurs et d’entraîneurs de football se battre les uns pour les autres dans un sport qui ne se bat pas pour eux.

(Photo du haut : Kevin C. Cox / Getty Images)