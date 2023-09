Top 10 d’Auerbach : la Géorgie et le Michigan démarrent fort lors du premier aperçu de la SEC, leaders du Big Ten

Chaque samedi soir tout au long de la saison, je classerai les 10 meilleures équipes du pays. L’ordre fluctue de semaine en semaine en fonction des nouveaux résultats, de la disponibilité des joueurs et de tout ce qui a un impact sur ce sport chaotique. Il s’agit évidemment d’un processus subjectif, et j’attends avec impatience les arguments, surtout lorsque nous disposons de données limitées en début d’année. La dernière place chaque semaine ira à une équipe qui ne peut pas en fait être la 10ème meilleure équipe du pays mais mérite quand même un peu d’éclat.

(Remarque : j’ajusterai ces classements si nécessaire après les matchs de dimanche et de lundi, les lauréats probables du Top 10 Florida State, LSU et Clemson devant encore jouer.)

Si une victoire de 41 points peut être à la fois lente et lente, alors c’est ce qu’a été la victoire 48-7 de la Géorgie sur UT Martin. La journée du nouveau quart partant Carson Beck s’annonçait bien sur le papier (21 sur 31 pour 294 yards et un touché), mais nous devrons en voir beaucoup plus de Beck et du jeu de passes verticales avant de savoir à quel point un triple est probable. . La bonne nouvelle est que les Bulldogs ont un autre match de préparation contre Ball State avant leur premier vrai test cette saison, le match d’ouverture de la SEC contre la Caroline du Sud. Cela laisse amplement le temps de consolider le jeu de la ligne offensive et d’être un peu en meilleure santé.

Aussi : j’ai repêché Brock Bowers lors de notre repêchage Heisman de pré-saison, et je continue de croire qu’il est l’un des meilleurs joueurs non-QB du pays. C’est merveilleux de l’avoir à nouveau dans nos vies chaque samedi.

Non Jim Harbaugh, pas de problème pour les Wolverines. Le Michigan a remporté une victoire d’ouverture de 30-3 contre la Caroline de l’Est sans son entraîneur-chef et son coordinateur offensif en raison de suspensions imposées par l’école, totalisant quand même 402 verges offensives. JJ McCarthy a peut-être trouvé une nouvelle cible favorite en la personne de Roman Wilson, qui a réussi des touchés dans chacun des trois premiers quarts. L’attaque précipitée a mis du temps à démarrer et Blake Corum se remet toujours d’une blessure qui a mis fin à la saison. Mais la défense avait fière allure et les Wolverines s’occupaient des affaires comme ils le souhaitaient. C’est ce qu’une bonne équipe est censée faire avec un calendrier hors conférence comme celui-ci.

Les départs lents étaient un thème pour un certain nombre d’équipes de haut niveau samedi, et la victoire 23-3 de l’Ohio State sur l’Indiana était la pièce A. L’entraîneur des Buckeyes, Ryan Day, l’a qualifié de « maladroit », un bon mot pour ce qui était parfois un match d’ouverture frustrant. Les Buckeyes menaient les Hoosiers par seulement sept à la mi-temps après un début peu impressionnant du nouveau quart-arrière partant Kyle McCord, qui a qualifié sa performance de « bien ». McCord a terminé 20 sur 33 pour 239 verges, zéro touché et une interception. Day devrait être en mesure de trouver plusieurs choses à améliorer, à commencer par l’offensive de la zone rouge des Buckeyes et la futilité du troisième essai (2 sur 12). Mais le match de course de l’Ohio State avait l’air bien – c’était particulièrement formidable de voir un TreVeyon Henderson en bonne santé de retour dans la rotation – et la défense était solide. Les Buckeyes n’ont accordé que 153 verges offensives totales et ont été particulièrement résistants à la course. L’Indiana a réalisé en moyenne 2,2 verges par course.

Day a déclaré après le match qu’il avait initialement prévu de faire travailler le quart-arrière suppléant Devin Brown pour plus de séries, mais il s’est inquiété après le premier trois-et-out de Brown que l’offensive ne puisse pas suivre son rythme. Les charges de travail déséquilibrées entre McCord et Brown étaient surprenantes après une compétition de quart-arrière que Day avait qualifiée de coude à coude. Il semble que nous devons supposer que c’est le travail de McCord, ce qui signifie que sa capacité (ou son incapacité) à lancer le ballon en profondeur peut déterminer la qualité de l’Ohio State. Les receveurs vedettes Marvin Harrison Jr. et Emeka Egbuka n’ont combiné que cinq attrapés, ce qui ne semble pas du tout idéal.

4. LSU (0-0)

Les Tigers avaient anticipé le calendrier de la première année pour Brian Kelly, et en tant que champions en titre de la SEC West, ils ont pour l’instant l’avantage sur leur rival de division, l’Alabama, avant le match d’ouverture de dimanche soir contre FSU. Le quart-arrière Jayden Daniels pourrait être un prétendant au trophée Heisman si cette équipe atteint son potentiel.

5.Alabama (1-0)

Le nouveau partant Jalen Milroe a inscrit cinq touchés au total lors d’une victoire 56-7 contre Middle Tennessee, et son remplaçant, le transfert de Notre Dame Tyler Buchner, a également été efficace dans une action limitée. C’est ce que l’Alabama est censé faire à une équipe de la Conference USA, mais la production du quart-arrière a offert un début encourageant pour l’ère post-Bryce Young. La défense de Crimson Tide avait fière allure, surtout à l’avant, ce qui est prometteur avec le Texas sur le pont lors de la semaine 2. Il est temps de tourner la page vers les Longhorns, qui seront un test beaucoup plus rigoureux et un bien meilleur ensemble de réponses à toutes les questions. nous avons eu sur l’Alabama cette intersaison.

L’ère Drew Allar a commencé et il semble qu’elle sera aussi amusante que prévu. (Et les équipes spéciales de Penn State pourraient créer des matchs qui ne devraient pas être divertissants, peut-être un peu. aussi divertissant… mais c’est une autre histoire.) Allar a terminé son premier départ avec 325 verges et trois touchés dans les airs, lançant des balles courtes, moyennes et profondes avec confiance et rapidité dans une victoire de 38-15 contre la Virginie occidentale. L’attaque précipitée de Penn State a laissé à désirer, surtout après ce dont Kaytron Allen et Nicholas Singleton ont prouvé qu’ils étaient capables la saison dernière. Aucun des deux n’a parcouru 15 mètres ou plus.

Penn State ne s’est retiré qu’au quatrième quart, avec deux paniers manqués en première mi-temps par Sander Sahaydak aidant à garder les Mountaineers à portée de main. Pourtant, il y avait beaucoup de choses à apprécier dans la sortie offensive de Penn State samedi. KeAndre Lambert-Smith ressemblait au receveur n°1 de l’équipe, pour correspondre à son numéro de maillot. Lui et Allar se sont connectés quatre fois pour 123 verges et deux touchés.

7. USC (2-0)

Je n’envie pas les coordinateurs défensifs et les joueurs défensifs qui doivent affronter Caleb Williams. Aucun quart-arrière au pays ne prolonge les jeux comme lui. Après deux matchs, le vainqueur en titre du trophée Heisman est toujours aussi beau. Mais l’offensive n’a jamais vraiment été un problème pour les équipes entraînées par Lincoln Riley, et la défense des Trojans était bien meilleure contre le Nevada que lors de la semaine 0 contre San Jose State, en particulier contre la course. L’unité d’Alex Grinch n’a accordé que 49 verges au sol au Wolf Pack lors de la victoire 66-14 de samedi.

8. État de Floride (0-0)

Cela fait environ une décennie que les attentes n’étaient pas aussi élevées pour les Séminoles. Mike Norvell a construit ce programme sans sauter d’étapes, et le prochain à suivre est de concourir pour un championnat ACC. Si l’État de Floride fait cela, il devrait également participer aux éliminatoires du football universitaire. Nous en apprendrons beaucoup sur cette équipe lorsqu’elle affrontera LSU dimanche soir, mais il y a beaucoup à aimer chez Jordan Travis, une ligne offensive en amélioration et ce qui devrait être une solide défense dirigée par le All-American Jared Verse.

9. Clemson (0-0)

En raison de tout le battage médiatique autour de l’État de Floride pendant l’intersaison et du fait que les Tigers ont passé deux ans sans participer aux éliminatoires du football universitaire, on a presque l’impression que Clemson pourrait se faufiler sur les gens cet automne. Le match d’ouverture de lundi soir à Duke n’est pas une promenade dans le parc, et il devrait offrir une excellente lecture de ce à quoi ressemblent le quart-arrière Cade Klubnik et le porteur de ballon Will Shipley sous la direction du nouveau coordinateur offensif Garrett Riley – dont la présence TCU a désespérément manqué. Samedi. Les Blue Devils seront un bon jeu de mesure dès le départ.

Les Buffs ont choqué le monde du football universitaire samedi avec une victoire de 45-42 à TCU, confirmant une intersaison de discours à la mode de l’entraîneur-chef Deion Sanders. Deux stars légitimes sont nées à Shedeur Sanders, qui a établi un record du Colorado avec 510 verges par la passe, et Travis Hunter, qui a ébloui des deux côtés du ballon en jouant un nombre incroyable de 129 snaps, selon PFF. Maintenant, TCU n’est peut-être pas près d’un prétendant au championnat national cette saison, mais cela reste une performance impressionnante. Deion Sanders (et Shedeur) ont répondu aux questions sur la montée en puissance de la concurrence de Jackson State et si les éléments de cette liste révisée pouvaient réellement s’emboîter.

Je ne suis pas encore prêt à dire que je crois que c’est une équipe capable de lutter pour quelque chose d’important, mais cette performance change le terrain pour cette équipe et élève probablement le plafond aussi. Si le Colorado reste en bonne santé et prouve qu’il peut jouer de cette façon contre des défenses plus physiques, c’est une équipe qui pourrait envisager un match de bowling – ce qui n’est pas quelque chose que j’aurais dit il y a une semaine. Et à tout le moins, ces Buffs vont rester des TV incontournables.

Tout comme ils veulent l’être.

(Photo de JJ McCarthy : Gregory Shamus / Getty Images)