Mumbai : Dans un cas rare, le géant de la plate-forme OTT Amazon Prime Video a publié des données, révélant ses projets de streaming les plus élevés au cours de leurs semaines de lancement jusqu’à présent cette année. « Toofaan » de l’acteur Farhan Akhtar est en tête des vidéos les plus regardées au cours de la première semaine de sa sortie dans le monde.

Selon les données publiées par la plate-forme OTT, le réalisateur de Rakeysh Omprakash Mehra a été regardé par plus de clients sur Prime Video India que tout autre film hindi au cours de sa semaine d’ouverture. Le film a été visionné dans plus de 3 900 villes et villages en Inde et dans plus de 160 pays et territoires à travers le monde.

En plus de cela, dans la catégorie des langues locales, les films « Narappa » (Telugu), « Sarpatta Parambarai » (Tamil) et « Malik » (Malayalam), ont chacun été regardés dans plus de 3 200 villes et villages en Inde et dans plus de 150 pays et territoires dans le monde.

Dans la catégorie des émissions en ligne, « Hostel Daze (S2) » d’Adarsh ​​Gourav est devenue l’une des émissions les plus appréciées par les jeunes adultes une semaine seulement après son lancement, avec un auditoire de plus de 3 600 villes en Inde et de plus de 100 + pays et territoires du monde entier.

Les données sont révélées alors qu’Amazon a marqué les 26 et 27 juillet comme Prime Days. Prime Day 2021 a vu le plus grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME) vendre sur Amazon.in, car elles ont vu une réponse écrasante de la part des membres Prime.