Toobin revient à CNN huit mois après l’incident d’exposition à Zoom

Scott Strazzante | Chronique de San Francisco | Journaux de Hearst via Getty Images

L’analyste juridique de CNN, Jeffrey Toobin, est revenu à la télévision jeudi, huit mois après s’être exposé à des collègues du New Yorker et de la radio WNYC lors d’une vidéoconférence.

Toobin est apparu avec la présentatrice Alisyn Camerota, qui a ouvert le segment en demandant à l’ancien avocat du ministère de la Justice et correspondant juridique de longue date : « Pour citer Jay Leno, ‘A quoi diable pensiez-vous ?' »

« De toute évidence, je ne pensais pas très bien ou très bien. C’était quelque chose qui était inexplicable pour moi », a répondu Toobin.

Toobin a été vu en train de se masturber lors d’un appel Zoom d’octobre avec ses collègues qui était censé être une simulation de l’élection présidentielle à venir. Certaines des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne pensaient pas que Toobin voulait que ses collègues le voient, un point que Toobin a réitéré jeudi.

« Je pensais que j’avais désactivé l’appel Zoom. Maintenant, ce n’est pas une défense. C’était profondément débile et indéfendable, mais cela fait partie de l’histoire », a déclaré Toobin à Camerota.

Toobin a été licencié par le New Yorker après l’incident, mettant fin à une carrière de 27 ans au magazine. À l’époque, CNN a déclaré que Toobin avait demandé un congé et que le média l’avait accordé.

Toobin a déclaré jeudi qu’il pensait que son licenciement du magazine était excessif, mais a noté: « Je suis la pire personne à poser cette question. »

« Je pensais que cette punition était excessive, mais c’est pourquoi ils ne demandent pas au criminel d’être le juge dans son propre cas », a déclaré Toobin.

Toobin a déclaré qu’il avait utilisé les derniers mois pour essayer de devenir une meilleure personne, notant qu’il avait fait du bénévolat dans une banque alimentaire, travaillé sur un livre sur l’attentat d’Oklahoma City et suivi une thérapie.

Son retour au réseau d’information intervient à un moment où les médias imprimés et audiovisuels se demandent comment traiter les commentaires et les comportements inappropriés des employés, en particulier dans les cas d’actions non directement liées au travail.

Le calcul plus large au sein de l’industrie a également suscité des critiques d’un double standard, les journalistes de haut niveau voyant relativement peu de discipline pour les violations éthiques perçues, tandis que certains employés plus jeunes ont été licenciés pour des infractions plus ambiguës.

Le retour de Toobin intervient également peu de temps après que CNN a licencié un autre contributeur de premier plan, l’ancien sénateur GOP Rick Santorum. Santorum a été critiqué par des groupes amérindiens après avoir prononcé un discours en avril dans lequel il a déclaré que les États-Unis « ont créé une nation à partir de rien. Je veux dire, il n’y avait rien ici ».

« Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens », a déclaré Santorum. « Mais franchement, ça – il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine. »

Santorum a dit plus tard qu’il s’était mal exprimé. Dans une apparition sur Fox News en mai, il a déclaré que « CNN a le droit de me licencier ».

« S’ils n’aiment pas ce que je dis ou ce que je fais, ils ont le droit de me licencier. Je n’ai aucune animosité envers CNN », a-t-il ajouté.