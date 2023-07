Too Hot to Handle 2 se lance sur les jeux Netflix

Jeudi, Netflix a ajouté un nouveau jeu mobile à sa bibliothèque de jeux en expansion avec la sortie de Trop chaud pour être manipulé 2. Ce jeu est disponible gratuitement et sans publicité ni mur payant avec un abonnement Netflix (à partir de 7 $, 7 £ ou 7 AU $ par mois) sur les appareils Android et iOS.

Ce jeu basé sur une histoire est basé sur le populaire jeu télévisé de rencontres Netflix, Trop chaud pour le manipuler, et Netflix a sorti le jeu environ une semaine après la première de la cinquième saison de la série. Il a publié une version antérieure du jeu – Too Hot to Handle: Love Is a Game – en décembre.

Si vous n’êtes pas familier avec l’émission, les candidats gagnent un grand prix en espèces de 100 000 $ s’ils peuvent passer un mois sans avoir de relation physique avec qui que ce soit dans la maison. Au lieu de cela, les candidats sont encouragés à favoriser des liens plus significatifs les uns avec les autres par d’autres moyens, et chaque fois que quelqu’un enfreint les règles, le prix en espèces diminue.

Cette suite du jeu mobile original suit la même formule que la série, mais il existe d’autres façons de personnaliser votre personnage et le type de personne avec laquelle votre personnage est compatible.

Chloe Veitch est votre gourou personnel de l’amour dans le jeu. Netflix

Vous pouvez donner à votre personnage des marques de beauté et des prothèses médicales, et vous pouvez faire de la personne de vos rêves quelqu’un qui aime aller au gymnase régulièrement ou quelqu’un qui aime passer une nuit tranquille avec son livre préféré. Vous pouvez même choisir le signe astrologique de la personne de vos rêves. Donc, si vous êtes Poissons, peut-être que vous travaillerez mieux avec un Taureau terre-à-terre ou un Capricorne ambitieux ?

Les fans de la série reconnaîtront également Chloé Veitch, l’une des stars de la première saison de Too Hot to Handle. Elle anime des ateliers et est votre gourou personnel de l’amour dans le jeu.

Vous pouvez accéder ce jeu et d’autres avec n’importe lequel des abonnements de Netflix, qui commencent à 7 $ par mois. Pour accéder aux jeux Netflix, ouvrez l’application Netflix sur votre appareil Android ou iOS, faites défiler la page d’accueil jusqu’à ce que vous voyiez le Jeux mobiles carrousel et appuyez sur le jeu auquel vous voulez jouer.