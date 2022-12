TonyTalks partage une liste de lecture de vacances et parle de la boutique Hornitos Green Elephant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Avec l’aimable autorisation de Hornitos

Ils disent, “c’est la pensée qui compte”, mais si quelqu’un ne réfléchit pas beaucoup à un cadeau White Elephant, est-ce vraiment? Certains pourraient faire des folies pour une bouteille de tequila de qualité ou une palette de beauté en demande. D’autres pourraient fouiller dans le bac à rabais d’un magasin à un dollar et avoir encore de la monnaie pour un morceau de chewing-gum. D’autres pourraient frapper une animalerie avec une vente Out of Business. “Le cadeau le plus étrange que j’aie jamais reçu pendant les vacances était… un poisson rouge,” TonyTalks raconte HollywoodLa Vie tout en discutant des tenants et des aboutissants des cadeaux dans le cadre du lancement de la boutique Green Elephant de Hornitos.

Plus d’actualités connexes :

“À l’époque, je n’avais jamais possédé d’animal de compagnie, alors l’excitation de déballer mon cadeau s’est terminée avec moi en mode panique !” le comédien, qui agit en tant que “commerçant” virtuel honoraire du Green Elephant Store, raconte HL. “J’ai reçu beaucoup de cadeaux étranges / amusants à mon époque (jamais des chaussettes sales au niveau [laughs]), c’est pourquoi je pouvais vraiment comprendre et penser que cette campagne avec Hornitos était si magique – car qui ne voudrait pas avoir l’opportunité d’échanger un cadeau de merde contre de l’argent ! Honnêtement, tout le monde peut s’identifier !

Avec TonyTalks à la tête du magasin, la boutique Hornitos Green Elephant ouvre ses portes du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre (considérez-le comme une fenêtre contextuelle virtuelle.) Les personnes de 21 ans et plus peuvent visiter pour soumettre des photos de leur terne cadeaux d’éléphants blancs en échange d’une chance de recevoir 25 $ (sous forme de carte-cadeau électronique), leur permettant d’acheter quelque chose qu’ils veulent vraiment – comme une belle bouteille de Hornitos.

En parlant de cela, si Tony devait remplacer le Père Noël, il n’irait pas aussi loin en donnant à quelqu’un une bouteille de Hornitos dont il a tant besoin. “Si quelqu’un mérite le cadeau de Hornitos Tequila, c’est ma mère”, dit-il HL. “Elle mérite le meilleur cadeau d’éléphant blanc car elle sait comment garder l’esprit de la saison des fêtes en vie et mérite de célébrer cet esprit toute l’année ! J’espère que tout le monde recevra le cadeau qu’il souhaite – mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez l’échanger à partir du 26 sur hornitosgreenelephant.com. Joyeuses fêtes!!

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Pour vous aider à passer de joyeuses fêtes, Tony a fourni une liste de lecture EXCLUSIVE pour HollywoodLa Vie de certaines de ses chansons préférées pour cette saison, dont un classique des pionniers du rap Exécuter DMC. “J’adore monter le son pendant la saison des fêtes, et une chanson de vacances sur ma rotation de playlist est ‘Christmas in Hollis’ de Run DMC. C’est tellement classique – joyeux, amusant, et c’est une chanson traditionnelle jouée chaque année lors des fêtes de fin d’année de ma famille », dit-il.

Backstreet Boys, “C’est encore Noël”

Tony : Je suis tellement nostalgique quand il s’agit de la période des fêtes, et celle-ci me ramène

Lien connexe Lié: Documentaire Netflix de Harry et Meghan : Révélations choquantes sur les membres de la famille royale, leur romance, etc.

Note de l’éditeur : Spotify ne l’a pas, nous utilisons donc leur première chanson comme espace réservé. N’oubliez pas d’acheter de la musique en cette saison des fêtes ! Le streaming ne l’a pas toujours.

Exécutez DMC, “Noël à Hollis”

Celui-ci est mon classique préféré mais sous-estimé. C’est une explosion du passé dont tout le monde a besoin dans sa rotation.

Kacey Musgraves, “Rubans et nœuds”

Kacey Musgraves a mis une touche si amusante aux vacances avec cette chanson, je pourrais simplement l’écouter en boucle (et le fais souvent !)

Ariana Grande, “Père Noël, dis-moi”

C’est juste un incontournable de Noël, point final

Chris Brown, “Ce Noël”

Cette chanson n’a pas d’âge et me met toujours dans l’esprit des fêtes !

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.