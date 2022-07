Tonya Lewis Lee sur la « réplique » et la crise de la santé maternelle noire

Tonya Lewis Lee fait un travail incroyable sur la santé reproductive des femmes noires avec son dernier film, “Aftershock”.

HULU Doc ‘Aftershock’ attire l’attention sur l’épidémie de mortalité maternelle noire

Le film, qui sera présenté en première sur HULU aujourd’hui le 19 juillet, met en lumière la crise de la santé maternelle des Noirs, un problème sur lequel nous devons tous sonner l’alarme. Nous avons entendu Serena Williams décrire sa propre expérience de mort imminente en donnant naissance et rapporté beaucoup trop d’histoires de femmes noires mourant en mettant leurs bébés au monde.

“C’est lourd”, a déclaré Tonya Lewis Lee à la directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden. “Mais nous devons parler de ces choses pour qu’elles s’améliorent.”

“Je n’ai tout simplement pas peur que les femmes aient peur d’accoucher”, a ajouté Lee, en ce qui concerne le portrait révélateur du problème de l’accouchement chez les Noirs. “Si quoi que ce soit, j’espère que les gens en sortiront responsabilisés, en pensant à” Quelle est la meilleure option d’accouchement pour moi? Comment puis-je obtenir mon meilleur soutien pour pouvoir aller dans ma zone et laisser mon corps, mon esprit et mon esprit faire le travail lorsqu’il s’agit de donner naissance à cet enfant ? »

Lee, qui célèbre actuellement le 20e anniversaire de son livre pour enfants “Please Baby Please”, considère son travail sur “Aftershock” comme une autre façon de contribuer aux familles noires.

Je me soucie vraiment des familles noires, des enfants noirs, des femmes noires », dit Lee. “Quand mes enfants étaient petits, il n’y avait pas assez de livres avec des enfants qui leur ressemblaient, alors j’ai écrit” Please Baby Please “, à propos d’un enfant dans une journée de leur vie afin que mes enfants et les autres puissent se voir reflétés.

Le travail de campagne de sensibilisation à la mortalité infantile de Tonya Lewis Lee a conduit à un document sur la santé maternelle

Lee dit qu’elle a pris conscience de ce qui se passait avec la santé maternelle noire après avoir rejoint une campagne de sensibilisation à la mortalité infantile en 2007. Au cours de ses voyages travaillant avec la campagne pendant près d’une décennie, elle a trouvé un modèle anecdotique de beaucoup trop de personnes avec la même histoire à partager – une personne qu’ils connaissaient et/ou aimaient et qui est décédée des complications de l’accouchement. Vers 2017, elle a commencé à explorer l’idée de faire un documentaire pour attirer l’attention sur la question, puis Lee a rencontré sa partenaire réalisatrice / productrice ‘Aftershock’ Paula Eiselt en 2019, la même année que l’un des principaux sujets du film, Shamony Gibson est mort .

“Shamony Gibson est décédée en octobre 2019”, a déclaré Tonya Lewis Lee à BOSSIP. «En décembre, sa mère Shawnee Benton Gibson et son partenaire Omari Maynard ont essentiellement lancé un appel à l’action sur les réseaux sociaux, ils célébraient la vie de Shamony et ils ont invité la communauté à venir parler de ce qui se passait et nous avons appelé Shawnee pour demander si nous pouvions filmer et c’était vraiment le début du film que vous voyez.

‘Aftershock’ détaille la vie et la mort de Shamony Gibson et Amber Rose Isaac

Une grande partie de «Aftershock» entoure la vie et la mort tragique de deux femmes new-yorkaises, Shamony Gibson et Amber Rose Isaac, et de leurs partenaires Omari Maynard et Bruce McIntyre, mais le film fait un travail phénoménal décrivant le bilan que la mortalité maternelle noire a pris sur la communauté dans son ensemble. Heureusement, l’histoire ne se termine pas avec la mort de ces mères – on passe beaucoup de temps à suivre la mère de Gibson, ainsi que Maynard et McIntyre alors qu’ils s’efforcent d’attirer l’attention sur cette épidémie et de créer des solutions.

“Dans la création artistique, il y a un élément spirituel qui se produit si vous êtes vraiment ouvert à suivre l’histoire”, a déclaré Tonya Lewis Lee à BOSSIP. « Lorsque nous avons vu que Shawnee avait lancé cet appel à la communauté pour engager la conversation, au cours de cet événement, Omari avait un cercle d’hommes qui avaient également perdu des partenaires à cause de complications liées à l’accouchement. Puis, en avril 2020, Amber Rose Isaac est décédée et une semaine plus tard, Bruce McIntyre a tenu une conférence de presse pour demander des comptes sur la mort d’Amber à l’hôpital et pour poursuivre la conversation. Il a posé la question : ‘Pourquoi mourons-nous ?’ Omari a également vu ce qui s’était passé et il a tendu la main à Bruce, juste pour dire ‘Écoute, mon frère, je sais ce que tu traverses. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Ils ont commencé à parler. Omari a parlé du film à Bruce, puis nous avons contacté Bruce pour voir s’il serait ouvert au partage. “Bruce dit souvent que la raison pour laquelle il voulait participer au film était que lorsque Emmett Till est mort, Mamie Till a décidé d’ouvrir le cercueil pour que les gens puissent voir ce qui a été fait à son enfant. Et pour lui, c’est une chose similaire, il veut ouvrir l’histoire pour que les gens puissent voir afin que nous puissions résoudre le problème. Nous avons vraiment juste suivi les gens. J’aime le fait qu’Omari tende la main à d’autres pères, qu’il apporte son soutien, qu’il peint des portraits de ces femmes et qu’il fasse également un travail militant. Et Bruce travaille pour ouvrir une maison de naissance, il travaille sur une législation pour que les sages-femmes puissent ouvrir leurs propres maisons de naissance. Il a ce qu’ils appellent le Womb Bus, qui est comme des soins de santé sur roues. C’étaient juste les bonnes personnes au bon moment. Je pense que c’était divin que nous devions les rencontrer.

‘Aftershock’ expose l’histoire de la pratique de sage-femme et l’attaque contre les sages-femmes noires

Au-delà de la crise de la mortalité maternelle noire, “Aftershock” explore également la causalité, explorant comment l’accouchement aux États-Unis s’est radicalement transformé au cours du siècle dernier. Une partie du problème aux États-Unis semble résider dans la façon dont les femmes dépendent davantage des hôpitaux et des césariennes et moins des naissances naturelles et de la pratique de sage-femme.

“Les sages-femmes existent depuis l’Antiquité”, a expliqué Tonya Lewis Lee à BOSSIP. “C’est tout simplement incroyable de penser que les États-Unis pensent qu’ils savent mieux que les anciens et que tous les autres pays industrialisés en ce moment, parce que tous les autres pays industrialisés ont des sages-femmes intégrées dans les soins de santé des femmes.” “Alors que nous faisions nos recherches et que nous parlions aux gens, nous avons eu la chance de rencontrer une femme nommée Helena Grant, qui est la sage-femme experte de notre film, qui est juste une mine de connaissances sur l’histoire de la pratique de sage-femme. C’était vraiment important de montrer comment on en est arrivé là en termes de santé maternelle et d’y penser, parce qu’on n’y avait pas vraiment pensé. Comment sommes-nous passés d’avoir des sages-femmes à aller à l’hôpital? Et qu’est-ce qui est perdu à cause de cela? Ils ont enlevé l’économie de la pratique de sage-femme aux femmes, aux femmes noires et l’ont mise entre les mains des médecins et des hôpitaux, ce qui, je pense, nous rend un mauvais service. Et regardez, les sages-femmes doivent se rassembler parce que, comme nous le disons dans le film, l’industrie de la sage-femme est à 87% blanche et elles doivent également faire du travail pour faire venir plus de sages-femmes noires afin que nous ayons plus d’options.

‘Aftershock’ partage le beau voyage d’accouchement d’une femme de l’Oklahoma

Outre les histoires d’Amber Rose Isaac et de Shamony Gibson, “Aftershock” suit également le parcours d’accouchement d’une femme de l’Oklahoma nommée Felicia Ellis. Nous avons été choqués d’apprendre que le taux de mortalité dans l’Oklahoma est l’un des pires aux États-Unis, alors lors de notre visionnage, nous avons d’abord regardé le voyage d’Ellis avec crainte, inquiets pour son sort.

«Nous avons fini par voyager jusqu’à Tulsa, OK avec le Dr Neel Shah, notre médecin que nous avons dans le film, et il travaillait avec une femme nommée LaBrisa Williams, qui dirige la Tulsa Birth Equity Initiative qui apporte des doulas aux femmes enceintes à Tulsa », a déclaré Lee à BOSSIP. “LaBrisa nous a mis en contact avec Felicia.” “Ce qui était si intéressant pour nous, c’est que lorsque nous avons rencontré Felicia pour la première fois, elle pensait vraiment qu’elle allait accoucher dans un hôpital avec un médecin”, a poursuivi Lee. « Il ne connaissait pas vraiment le médecin, ce n’est pas comme s’ils avaient un antécédent ensemble. Elle était enceinte, elle avait besoin d’un médecin, elle y est allée. Un gars sympa, il se trouve que c’était un gars noir. Vers la fin de sa grossesse – elle était à 35 semaines, elle s’est dit “Peut-être qu’il y a une autre façon de faire ça, laissez-moi enquêter”. “J’adore le scénario de Felicia parce qu’il vous montre ce que nous pouvons faire”, a ajouté Lee. « Ce n’est pas parce que vous êtes à 35 semaines que vous devez continuer sur la voie sur laquelle vous êtes. Si vous voulez faire le choix d’accoucher d’une manière différente, vous pouvez le faire. Felicia y est allée et a trouvé un espace qui la faisait se sentir soutenue et en sécurité afin qu’elle puisse vraiment avoir le genre d’accouchement qu’elle voulait avoir. Il se trouve qu’elle a eu une très belle naissance, c’était le genre que nous espérions tous avoir. J’ai vraiment apprécié qu’elle dise dans le film : “C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite, c’est le travail le plus dur que j’aie jamais fait.” Je pense que les gens ont parfois peur du travail, de la douleur et du travail acharné. Je pense qu’il faut parfois passer par là. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas y survivre. Il suffit parfois de passer par là pour passer de l’autre côté. Comme le dit notre sage-femme, Helena Grant, “Quand une femme donne naissance à un enfant, elle ne donne pas seulement naissance à un enfant, elle donne aussi naissance à une mère.” Cela fait donc également partie de notre processus.

Tonya Lewis Lee dit que le mouvement pour la santé maternelle et les droits reproductifs des Noirs est une seule conversation

Avec le moment de la sortie de ‘Aftershock’ si proche de la récente annulation dévastatrice de Roe Vs par la Cour suprême. Wade, nous avons demandé à Lee comment les militants des droits reproductifs et les défenseurs de la santé maternelle pourraient travailler ensemble pour amplifier le problème global de la santé des femmes. Lee pense que la clé réside dans les femmes noires et que les mouvements font tous partie de la même conversation.

“Je pense que les femmes noires et nos voix doivent être entendues sur ces questions”, a déclaré Lee à BOSSIP. «Je pense que trop souvent, les femmes blanches, parfois bien intentionnées, peuvent reprendre la conversation sur les droits à l’avortement et les droits des femmes noires peuvent être perdus. C’est toutes les femmes d’abord et ensuite ‘ok les femmes noires, vous ensuite’, il est vraiment important que les femmes noires commencent à sortir en première ligne parce que nous sommes vraiment les canaris dans la mine de charbon. “Oui, je me soucie de mes femmes noires et tout le monde devrait s’en soucier”, a ajouté Lee. “Pour les Blancs qui s’en moquent, si vous vous concentrez sur les femmes noires, vous réglez le problème pour tout le monde, car ce qui nous arrive finit par vous tomber dessus. Nous devons nous concentrer sur les plus vulnérables, qui sont les femmes noires, non seulement pour la santé maternelle mais pour la santé reproductive en général et ce qui se passe dans ce pays me fait peur pour nous. “Honnêtement, tout revient à la racine de l’esclavage parce que c’est le début de notre absence d’autonomie sur notre corps. Il n’était pas légal pour nous d’avorter des bébés que nous ne voulions pas avoir sur la base d’un viol ou d’une reproduction forcée et nous voilà confrontés à la même chose. La voix des femmes noires doit être au premier plan. Alors que nous parlons de santé maternelle, il s’agit de santé reproductive et c’est une seule conversation.

Cela ne devient pas plus réel que cela.

Regardez la bande-annonce de “Aftershock” ci-dessous :

“Aftershock” est désormais diffusé sur Amazon.

Lorsqu’il s’agit d’avoir un impact sur la vie, le travail de Lee dans le domaine de la santé des femmes s’étend également au-delà de l’écran. Elle a déclaré à BOSSIP que son travail avec la campagne sur la mortalité infantile l’avait amenée à créer une gamme de suppléments, Movita Organics.

“Je suis finalement arrivé à Movita, parce que je voulais poursuivre une conversation avec les femmes sur la façon dont nous accédons et vivons nos vies les plus saines”, a déclaré Lee à BOSSIP. “C’est un supplément premium dont je suis vraiment fière, c’est un outil dans la boîte à outils d’une femme, ce n’est pas la fin, mais c’est un outil qui peut, espérons-le, vous permettre de prendre de bonnes décisions pour la santé et le bien-être toute la journée après vous Je l’ai pris le matin.

Movita Organics est disponible en ligne ou sur Amazon.