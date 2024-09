L’acteur de Broadway Gavin Creel est décédé lundi à l’âge de 48 ans.

La star nominée aux Tony, connue pour ses rôles principaux dans Millie complètement moderne, cheveux et la récente renaissance de Dans les boisentre autres et son activisme et sa positivité dans la communauté de Broadway, est décédé après avoir reçu un diagnostic de sarcome métastatique mélanotique de la gaine du nerf périphérique, une forme rare et agressive de cancer, en juillet 2024. Il a suivi un traitement au Memorial Sloan Kettering, avant de passer aux soins palliatifs. à la maison.

Son décès a été confirmé par son partenaire Alex Temple Ward.

Connu pour ses performances énergiques et exubérantes à Broadway et sa voix résonante, Creel a remporté un Tony Award pour son rôle de Cornelius Hackl, face aux légendes Bette Midler et David Hyde Pierce, dans la reprise en 2017 de Bonjour Dolly !, réalisé par Jerry Zaks. Les critiques ont loué son portrait du commis de magasin enthousiaste, avec THR Le critique David Rooney a souligné que la voix de Creel n’avait « jamais été aussi douce », ajoutant que « Creel et [Taylor] Trensch donne un tel envol à « Put On Your Sunday Clothes » qu’au moment où les gentlemen commencent à se promener dans leurs plus beaux atours, inondant la scène d’une explosion de couleur œuf de Pâques, nous sommes tous en l’air.

Il est apparu plus récemment à Broadway dans la reprise en 2022 de Dans les boisincarnant le Prince et le loup de Cendrillon « glorieusement martelé » dans la production mettant en vedette Sara Bareilles, une amie avec qui il a également joué dans Serveuse.

L’hiver dernier, Creel est apparu à Off-Broadway dans Promenade à travers : Confessions d’un novice en muséeune comédie musicale pour laquelle Creel a écrit et composé 17 chansons sur sa propre expérience de tomber amoureux du Metropolitan Museum of Art après avoir reçu une commande du musée.

Son rôle marquant est survenu en 2022, lorsqu’il incarnait Jimmy Smith, aux côtés de la star naissante Sutton Foster, dans la production de Broadway de Millie tout à fait moderne. Il a reçu une nomination aux Tony Awards pour ce rôle, puis a poursuivi sur sa lancée avec d’autres rôles, notamment celui de Jean-Michel dans la reprise de 2004. La Cage Aux Folles.

Il est revenu à Broadway dans le rôle de Claude Hooper Bukowski, où il a grimpé à travers le public en tant que leader aux cheveux longs d’un groupe hippie protestant contre la guerre du Vietnam, dans la reprise du Public Theatre en 2009. Cheveuxface à Will Swenson. Au cours de cette production, Creel est devenu une voix franche dans la communauté théâtrale pour l’adoption de la loi fédérale sur l’égalité du mariage et a fondé l’organisation à but non lucratif Broadway Impact avec Rory O’Malley et Jenny Kanelos. Le groupe a collecté des fonds pour sensibiliser aux questions LGBTQ+ et Creel a convaincu CheveuxLes producteurs d’annuler une représentation afin que la compagnie puisse assister à la Marche pour l’égalité à Washington DC en 2009.

Creel est également apparu dans le West End en 2006 dans le rôle de Bert dans Marie Poppins et a repris son rôle dans le transfert de West End de Cheveux en 2010. Creel a ensuite remporté l’Olivier Award 2014 du meilleur acteur dans une comédie musicale pour son rôle de Elder Price, le Le Livre de Mormon, qu’il a également joué en tournée aux États-Unis et qu’il jouerait à Broadway.

Outre sa performance dans Bonjour Dolly !, Creel est apparu dans la reprise en 2016 de She Loves Me, aux côtés de Laura Benanti et Jane Krakowski.

Né le 18 avril 1976 de James et Nancy Creel, Gavin a grandi à Findlay, Ohio, où il a montré un don pour le chant, la performance et la mise en scène. Il a été initié aux comédies musicales par une enseignante d’école primaire, Nancy Glick, et après avoir chanté « Gary, Indiana » de Meredith Wilson L’homme de la musiquea été vendu sur le support à vie.

Après avoir obtenu son diplôme de Findlay High School en 1994, Gavin a fréquenté le département de théâtre musical de l’école de musique, de théâtre et de danse de l’Université du Michigan, où il a obtenu son baccalauréat en beaux-arts en 1998. Là, il a rencontré son professeur de chant et professeur de chant de toujours. amie, Melody Racine, avec qui il a étudié à l’université et dans les années qui ont suivi.

Même après avoir obtenu son diplôme, Gavin retournait régulièrement au Michigan pour donner des masterclasses, donner des cours de chant et travailler avec des étudiants tout en travaillant son propre matériel. Lui et sa meilleure amie et ancienne élève du Michigan, Celia Keenan-Bolger, ont fondé le Celia Keenan-Bolger et Gavin Creel Activist Artist Endowed Scholarship Fund. encourager les élèves à s’engager dans des causes de justice sociale pendant leurs études. Il a également organisé une célébration de la retraite au August Wilson Theatre de New York pour le directeur du département Brent Wagner en 2016, intitulée Maïs et bleu à Broadway.

En plus de son travail sur scène, Creel a joué le serveur chanteur Bill dans les films Éloïse à la Plaza et Éloïse à Noël aux côtés de Dame Julie Andrews. En 2021, il participe à la mini-série de Ryan Murphy, Histoires d’horreur américainesface à Matt Bomer, et en 2022, le concert solo de Gavin a été filmé pour le premier épisode de PBS. Des stars sur scène au Westport Country Playhouse.

Creel a également écrit sa propre musique, notamment des chansons pop inspirées par des artistes tels que Whitney Houston, et a produit plusieurs albums avec Robbie Roth, dont BON TEMPS (2006), Calme (2010), Sortir (2012), et son single Bruit (2011), qui a collecté des fonds et sensibilisé à l’égalité du mariage.

En 2019, Creel a reçu une commande du département MetLiveArts du Metropolitan Museum of Art qui a conduit à la production de Continuez votre route : Confessions d’un novice en musée.

Il laisse dans le deuil sa mère Nancy Clemens Creel et son père James Wiliiam Creel, ses sœurs Heather Elise Creel et Allyson Jo Creel et son épouse Jen Kolb, son partenaire Alex Temple Ward et sa chienne Nina.

Le service funéraire est privé. Un mémorial sera prévu à une date ultérieure. La famille demande que des dons à la mémoire de Gavin soient faits à Broadway Cares/Equity Fights Aids.