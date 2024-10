Tony Wied et Kristin Lyerly s’affrontent dans la course au 8e district du Congrès du nord-est du Wisconsin

Cette histoire a été réalisée dans le cadre du NOUVEAU laboratoire d’actualités (nord-est du Wisconsin)un consortium de six médias couvrant le nord-est du Wisconsin.

Les électeurs du nord-est du Wisconsin choisiront un nouveau représentant au Congrès le 5 novembre, les deux candidats pour le 8e district du Congrès du Wisconsin venant du secteur privé.

Le républicain Tony Wied, un homme d’affaires de De Pere, et la démocrate Kristin Lyerly, obstétricienne-gynécologue de Ledgeview, se présentent tous deux pour le siège précédemment occupé par l’ancien représentant américain Mike Gallagher, un républicain qui a démissionné plus tôt cette année.

Wied et Lyerly seront chacun sur le bulletin de vote à deux reprises le 5 novembre, pour des élections générales et spéciales. L’élection spéciale permettra au vainqueur de terminer le mandat de Gallagher au Congrès.

Wied, qui possédait une chaîne de magasins de proximité Dino Stop jusqu’en 2022, a reçu le soutien de l’ancien président Donald Trump lorsqu’il a est entré dans la course comme un inconnu politique.

Lors d’une course primaire bondée du GOPil s’est appuyé sur le soutien de Trump et a également fait campagne sur son expérience en tant que propriétaire de petite entreprise.

Le candidat républicain du 8e district du Congrès, Tony Wied, s’exprime lors d’un arrêt de campagne de JD Vance le 28 août à AmeriLux à De Pere.

« J’adopterai l’approche que j’ai toujours adoptée pour diriger mon entreprise, élever ma famille et me conduire pendant 48 ans », a déclaré Wied lors d’un récent débat. «Je vais adopter une approche pragmatique. Je ne suis pas du genre à crier et à attaquer les gens. Je suis du genre à attaquer les problèmes.

Lyerly a été un franc-parler défendre les droits reproductifs depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade. Elle est devenue plaignante dans un procès contestant la loi sur l’avortement du Wisconsin avant la guerre civile.

Elle a couru pour un siège à l’Assemblée en 2020, mais perdu au représentant de l’État sortant John Macco, R-Ledgeview. Elle a déclaré qu’elle avait voté républicain pendant une grande partie de sa vie.

« Je n’ai jamais voté pour un démocrate avant probablement la trentaine, et je ne suis devenu démocrate que juste avant de me présenter aux élections », a déclaré Lyerly lors du débat. « Je suis un penseur indépendant. Je suis quelqu’un qui écoute les gens, tout comme je le fais au cabinet lorsque je parle à un patient.

Le Dr Kristin Lyerly, à gauche, candidate au 8e district du Congrès, a une conversation avec Riley Hayes, un lycéen de Kaukauna, le 7 mai, à l’Appleton Beer Factory à Appleton.

De l’inflation à l’avortement, Wied et Lyerly en désaccord sur les enjeux

Durant leur débat récentWied et Lyerly se sont affrontés sur l’inflation, l’avortement, l’immigration et l’éducation.

Concernant l’inflation, Wied a déclaré qu’il souhaitait réduire les dépenses publiques pour faire baisser les coûts, qualifiant l’inflation de « taxe » sur les classes inférieures et moyennes.

« Ce n’est pas différent de chacun d’entre vous dans votre propre foyer. Il faut examiner chaque budget, et c’est ce que je présenterai au Congrès », a-t-il déclaré. « Nous devons avoir un budget équilibré. Nous devons aller vers moins de dépenses.

Guide électoral : Ce qu’il faut savoir sur les courses et les référendums dans la région de Green Bay

Au-delà des dépenses publiques, Lyerly a fait valoir que « la cupidité des entreprises » jouait également un rôle démesuré dans la poussée de l’inflation. Elle a proposé de créer de nouveaux programmes fédéraux pour aider à faire face à la hausse des coûts du logement, qui ont contribué à l’inflation.

« Nous pouvons utiliser les terres fédérales à des fins de développement public », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en tant que membres du Congrès pour contribuer à alléger la pression sur le marché immobilier et à inciter les premiers acheteurs à accéder à leur logement. »

Concernant l’avortement, Wied a déclaré qu’il pensait que le problème concernait les États et non le gouvernement fédéral. Au cours du débat, on lui a demandé quelle devrait être, selon lui, la politique du Wisconsin en matière d’avortement. Il n’a pas répondu expressément.

Tony Wied s’adresse à ses partisans le 8 avril à l’hôtel Legacy de Green Bay, où il a annoncé sa candidature au siège du 8e district du Congrès du Wisconsin.

« Ce ne sera pas au niveau fédéral, donc ce n’est pas dans mon devoir », a déclaré Wied. « Je vais continuer à travailler dur sur les choses que je peux contrôler à la Chambre des représentants des États-Unis. »

Pendant ce temps, Lyerly a déclaré qu’elle pensait que les femmes devraient « avoir la liberté de faire nos propres choix » concernant leur corps. Elle a qualifié la position de Wied de laisser la politique de l’avortement aux États comme une « échappatoire ».

« Cela me dit que dans les États où il y a des interdictions, où les mères meurent à un taux trois fois plus élevé que dans les États sans interdictions, cela vous convient », a-t-elle déclaré.

Concernant l’immigration, Wied s’est déclaré favorable au retour à l’ère de la pandémie.Rester au Mexique» politique et l’achèvement du mur frontalier.

Lyerly a déclaré qu’elle soutiendrait un projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières qui a été négocié par les républicains et les démocrates du Sénat, mais qui a été rejeté. déraillé par Trump.

La Dre Kristin Lyerly s’adresse à ses partisans lors de son annonce de campagne le 4 avril à la brasserie Hinterland Brewery à Ashwaubenon. Lyerly se présente comme démocrate pour le siège du 8e district du Congrès.

« Ceux qui ont tiré les ficelles de mon adversaire ont dit non (au projet de loi) », a déclaré Lyerly. « Ils ont dit non parce qu’ils veulent l’utiliser à des fins politiques. Ils veulent l’utiliser pour susciter la peur.

Wied a soutenu que le projet de loi ne faisait pas assez pour rétablir les politiques de l’administration Trump.

« Ce projet de loi ne va pas assez loin », a-t-il déclaré. « Nous devons fermer cette frontière (et) trouver une politique d’immigration efficace. »

Au cours du débat, un étudiant de l’Université du Wisconsin-Green Bay a demandé aux deux candidats leur point de vue sur la réduction du coût des études universitaires et sur l’allègement des prêts étudiants.

Wied n’était pas favorable à l’exonération des prêts étudiants, mais Lyerly s’est dite ouverte à l’idée. Tous deux ont déclaré qu’il fallait faire davantage pour inciter les étudiants à accéder aux métiers spécialisés, mais Lyerly a critiqué Wied pour son soutien à la suppression du ministère américain de l’Éducation.

« En éliminant le ministère de l’Éducation, cela éliminerait un certain nombre de sources de financement pour les étudiants », a déclaré Lyerly. « Non seulement cela, mais cela plongerait les États et les municipalités locales dans le chaos. »

Wied a déclaré qu’il pensait que le ministère de l’Éducation effectuait essentiellement une microgestion des écoles.

« Vous devriez avoir le contrôle de la gestion de vos écoles ici au niveau local, et je ne crois pas au gouvernement fédéral qui enseigne à nos enfants », a-t-il déclaré. « Nous avons des bureaucrates fédéraux qui continuent de s’impliquer dans l’éducation de nos enfants. »

Que disent leurs partisans ?

Qu’il s’agisse de Wied ou de Lyerly, le vainqueur du 8ème arrondissement sera élu pour la première fois. Les partisans des deux pensent que leur candidat est prêt à relever le défi.

Bob Gryboski de De Pere a déclaré qu’il connaissait Wied depuis des années. Gryboski dirige une entreprise de construction avec son frère et pense que l’expérience commerciale de Wied fait de lui le bon candidat.

« En tant que propriétaire d’une petite entreprise, vous rencontrez des gens à tous les niveaux de revenu, et vous devez interagir avec ces gens et travailler ensemble pour faire avancer les choses », a déclaré Gryboski. « Il va avoir un très bon sens de la communauté en général. »

Gryboski a déclaré qu’il pensait que le soutien de Trump aiderait Wied, même s’il reconnaissait que l’ancien président avait été « un individu polarisant ».

« Je suis d’accord avec bon nombre des politiques soutenues par (Trump), » a déclaré Gryboski. « Si Tony obtient cette approbation, cela indiquerait qu’il soutiendra évidemment également un grand nombre de politiques. »

Lora Perdelwitz, résidente de Shawano, est une partisane de Lyerly qui a fait la connaissance du candidat lors de quelques arrêts de campagne à Shawano. Elle dit qu’elle a l’impression que Lyerly écoute les électeurs de la même manière qu’elle écoute ses patients médicaux.

« Je veux que quelqu’un me représente qui ait ce trait, parce que si vous écoutez les gens que vous représentez, vous pouvez représenter leurs désirs et leurs besoins », a déclaré Perdelwitz. « Les choses dont elle parle correspondent à mes désirs et à mes besoins à ce stade, en ce qui concerne les droits reproductifs. »

Perdelwitz a déclaré que le soutien de Trump à Wied était « incroyablement préoccupant », affirmant que l’insurrection du 6 janvier restait une priorité pour elle.

« Pour moi, c’est un énorme signal d’alarme », a-t-elle déclaré. « Si vous utilisez son soutien pour obtenir des votes, c’est un peu effrayant. »

Au 30 septembre, Lyerly avait collecté et dépensé plus d’argent que Wied, selon la Commission électorale fédérale.

Lyerly a récolté plus de 2 millions de dollars, a dépensé environ 1,4 million de dollars et disposait d’environ 603 000 $ d’argent liquide avant la dernière étape de la course. Wied a récolté plus de 1,3 million de dollars, a dépensé environ 1,1 million de dollars et disposait d’environ 230 000 dollars de liquidités.

La 8e circonscription du Congrès est détenue par les Républicains depuis 2011, et le Cook Political Report évalue ce siège comme «Républicain solide.»

Cet article fait partie de la cinquième série du NEW (Northeast Wisconsin) News Lab, couvrant des questions importantes pour les électeurs de la région. Le laboratoire est une collaboration de presse locale dans le nord-est du Wisconsin composée de six organismes de presse : Green Bay Press-Gazette, Appleton Post-Crescent, FoxValley365, The Press Times, Wisconsin Public Radio et Wisconsin Watch. Le département de journalisme de l’Université du Wisconsin-Green Bay est un partenaire éducatif. Microsoft apporte un soutien financier à la Greater Green Bay Community Foundation et à la Community Foundation for the Fox Valley Region pour financer cette initiative. La mission du laboratoire est de « collaborer pour identifier et combler les lacunes en matière d’information afin d’aider les résidents à explorer les moyens d’améliorer leurs communautés et leurs vies – et de renforcer la démocratie ».

Cet article a été initialement publié dans Green Bay Press-Gazette : Wied et Lyerly s’affrontent dans la course au 8e district du Congrès du Wisconsin