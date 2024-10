Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures, démissionne, remplacé par Ravi Ahuja

Sony change la garde dans son studio de cinéma et de télévision de Culver City.

Tony Vinciquerra, président-directeur général de Sony Pictures Entertainment qui a tranquillement reconstruit les activités du studio pendant sept ans, passera les rênes en janvier à un membre clé de son équipe de direction, Ravi Ahuja.

Ahuja dirige actuellement les studios de télévision mondiaux de Sony, qui ont dirigé des succès tels que « The Crown », « The Boys », « Cobra Kai » et « The Last of Us ». Ancien responsable de la télévision chez Walt Disney Co. et Fox Corp., Ahuja a rejoint Sony Pictures il y a trois ans pour superviser ses activités et sa production télévisuelle en Inde. Depuis son arrivée, son portefeuille n’a cessé de s’étoffer.

Le dirigeant de 53 ans a été promu directeur de l’exploitation de l’ensemble du studio en avril, une décision qui marque le plan de succession de Sony.

Dans le cadre de la transition, Vinciquerra, 70 ans, restera chez Sony en tant que conseiller jusqu’en 2025.

Sony a annoncé lundi qu’Ahuja prendrait la relève en tant que président-directeur général du studio le 2 janvier. Il rapportera au président-directeur général de Sony Group Corp., Kenichiro Yoshida, et à Hiroki Totoki, président et chef de l’exploitation de la société d’électronique japonaise.

« Ravi apporte avec lui des années d’expérience acquises au sein de certaines des sociétés de divertissement les plus prospères au monde, et nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec lui dans son nouveau rôle », a déclaré Yoshida dans un communiqué annonçant cette décision.

La transition est en préparation depuis plus de deux ans. Vinciquerra a recruté Ahuja, qui a également travaillé pour lui pendant leur mandat commun chez Fox de Rupert Murdoch. Vinciquerra a construit le activité de réseaux pour Murdoch, et Ahuja a occupé le poste de directeur financier.

Ahuja, dans un communiqué, a exprimé sa gratitude pour son nouveau rôle chez Sony et pour le soutien de Vinciquerra.

« Je suis stimulé par les opportunités à venir et j’ai la chance de travailler aux côtés de milliers de collègues talentueux à travers le monde chez SPE et dans nos sociétés sœurs Sony », a déclaré Ahuja.

Vinciquerra est reconnu pour avoir dirigé adroitement Sony Pictures pendant une période de tumulte parmi les studios hollywoodiens traditionnels.

« Le redressement extraordinaire de SPE au cours des 10 dernières années n’aurait pas été possible sans la profonde expérience et l’expertise de Tony dans le domaine du divertissement, sa vision stratégique et son leadership exceptionnel », a déclaré Yoshida dans un communiqué.

Vinciquerra a rapidement reconnu que l’activité des chaînes de télévision linéaires était vouée à l’échec et a travaillé au démantèlement des chaînes câblées de Sony, sauf en Amérique latine, en Espagne et en Inde, où l’activité est toujours dynamique.

Puis, alors que d’autres sociétés de divertissement, dont Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery et Paramount Global, se précipitaient pour créer leurs propres services de streaming pour lutter contre Netflix et Prime Video d’Amazon, Vinciquerra a évité cette stratégie.

Le dirigeant chevronné a reconnu que les bénéfices continus seraient d’ici plusieurs années et il ne voulait pas imposer à sa société mère prudente au Japon des pertes d’un milliard de dollars.

Au lieu de cela, Sony Pictures est devenu un soi-disant « marchand d’armes » dans la guerre du streaming, produisant des émissions pour Netflix, Prime, HBO de Warner Bros. Discovery et ABC de Disney. Cette décision a permis à Sony Pictures de réaliser d’importants bénéfices tandis que d’autres à Hollywood étaient sous le choc de difficultés financières et licenciaient des milliers de travailleurs.

Vinciquerra a déclaré au Times que de telles décisions se résumaient à « appliquer le bon sens et la logique ».

« Quand tout le monde s’est lancé[to streaming]j’ai pensé : Eh bien, aucune de ces entreprises ne peut répondre à tous leurs besoins créatifs », a déclaré Vinciquerra dans une interview. « Ils vont tous être en guerre pour les abonnés. Nous avons une grande bibliothèque, nous avons de grands créateurs sur notre banc, alors approvisionnons-les afin qu’ils puissent mener leurs guerres. Nous l’avons fait et cela a fonctionné.

Sony possède un service de streaming populaire et rentable : Crunchyroll, qui propose des milliers de titres d’anime japonais. Le service par abonnement compte 15 millions d’abonnés et compte plus de 100 millions d’utilisateurs dans des dizaines de pays.

Sous Vinciquerra, le studio était fier de nourrir ses piliers bien-aimés, notamment « Wheel of Fortune » et « Jeopardy ! Cependant, les dirigeants du studio ont rencontré des problèmes pour remplacer Alex Trebek en tant qu’animateur du quiz télévisé le plus populaire d’Amérique.

Vinciquerra a fait face à de nombreux défis tout en dirigeant Sony.

Il a rejoint le studio en juin 2017, alors que celui-ci était encore à la dérive après le piratage informatique catastrophique de fin 2014. Il y a eu plusieurs remaniements au sein de la direction et le moral était au plus bas. Il a également présidé à la pandémie de COVID-19, qui a anéanti l’activité cinématographique du studio, et à la double grève de l’année dernière des acteurs et des écrivains d’Hollywood.

Vinciquerra a joué un rôle diplomatique pendant les grèves, encourageant les studios et les guildes à revenir à la table des négociations.

« Nous sommes une entreprise très stable », a déclaré Vinciquerra. « Je préfère de loin avoir notre main plutôt que celle de n’importe lequel de nos concurrents dans le domaine traditionnel. »

Tony Vinciquerra, président-directeur général de Sony Pictures Entertainment. (Maison Christina / Los Angeles Times)

Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sony, basé à Tokyo, s’était montré amer à l’égard d’Hollywood, spéculations qui se sont accélérées après la cyberattaque attribuée à la Corée du Nord. Vinciquerra a aidé à vaincre de tels discours en faisant du studio une partie plus respectée de l’empire mondial du fabricant de PlayStation.

Du côté des films, dirigés par Tom Rothman, les succès au box-office de ces dernières années incluent les films d’animation « Spider-Verse », « It Ends With Us », « Bad Boys: Ride or Die » et « Anyone But You ».

« Sous la direction de Tony, SPE est devenue une partie essentielle de nos efforts visant à maximiser la valeur de notre propriété intellectuelle et à trouver des synergies entre toutes nos activités de divertissement et de technologie », a déclaré Yoshida dans le communiqué. « Cela reste un moteur clé dans les stratégies d’entreprise actuelles du groupe Sony visant à se pencher davantage sur les espaces de création et de divertissement. »