Tony Vaccaro, 100 ans, décède ; La guerre photographiée du point de vue d’un soldat

Deux de ses photos les plus connues ont capturé la mort de deux hommes de son unité, toutes deux le 11 janvier 1945, près d’Ottré, en Belgique, lors de la bataille des Ardennes.

“The Last Step of Jack Rose” dépeint un camarade soldat courant avec son fusil à la fraction de seconde où des éclats d’obus allemands ont explosé à proximité et l’ont tué, sa fumée étant visible sur l’image.

« White Death : Photo Requiem for a Dead Soldier, Private Henry I. Tannenbaum » de M. Vaccaro montre les restes d’un soldat dont le corps était en partie recouvert de neige lorsque le soldat Vaccaro est tombé sur lui le lendemain de sa mort.

“Je voulais que cette photo soit celle d’un soldat inconnu”, a rappelé M. Vaccaro dans le documentaire HBO nominé aux Emmy Awards “Underfire: The Untold Story of Pfc. Tony Vaccaro. Et puis, il a dit: «J’ai vu qui c’était – mon ami Henry Tannenbaum. Nous étions tous les deux de New York. Un jour, il m’a montré sa famille et son bébé.