Tony Todd de retour dans le rôle de William Bludworth

Apple dévoile ses iPhone 15 et Apple Watch Series 9

Destination finale 6

Sanglant-dégoûtant rapporte que Tony Todd reprendra son rôle de William Bludworth dans Destination finale 6. De plus, la suite à venir « est centrée sur les premiers intervenants » et « creusera l’histoire de Bludworth, y compris un flash-back sur son enfance qui en révèle davantage sur son lien avec la mort ».

Monstre haut 2

La page Twitter officielle de Paramount+ a révélé une suite au live-action de Nickelodeon Monstre élevé est actuellement en développement chez le streamer.

Longues jambes

Sanglant-dégoûtant contient également le thriller occulte d’Osgood Perkins, Longues jambes, a été classé « R » pour « violence sanglante, images troublantes et langage ». Nicolas Cage, Alicia Witt, Maika Monroe et Blair Underwood sont les vedettes.

Docteur Jekyll

Revue Empire a deux nouvelles photos d’Eddie Izzard dans Hammer Studios Docteur Jekylldevrait sortir dans les salles britanniques le 27 octobre.

Photo: Studios Marteau

Photo: Studios Marteau

Moisson sombre

Les adolescents doivent massacrer rituellement une goule à tête d’Halloween la veille d’Halloween – ou sinon — dans la bande-annonce de Moisson sombredisponible en VOD ce 13 octobre.

RÉCOLTE SOMBRE | bande annonce officielle

American Horror Story : Délicat

Anna, de plus en plus paranoïaque, se retire dans les Hamptons dans le synopsis de « When the Bough Breaks », le troisième épisode de American Horror Story : Délicat.

Alors qu’Anna et Dex s’installent dans leur sanctuaire des Hamptons, le confort commence à s’estomper. Son cercle de confiance se rétrécit lentement et le doute s’installe dans la tête d’Anna : le mal pourrait-il être juste sous son nez ? Écrit par Halley Feiffer ; réalisé par Jennifer Lynch.

Archer

Archer partage le pain avec un « ancien » adversaire afin d’arrêter une flotte de drones tueurs dans le synopsis de « Breaking Fabian », le huitième épisode de sa dernière saison chez FX.

Un ancien adversaire donne un coup de main alors qu’Archer et le gang s’unissent pour tenter d’arrêter une flotte de drones tueurs. Écrit par Matt Roller.

Chair de poule

Slappy the Dummy occupe le devant de la scène sur une affiche du nouveau Chair de poule série (via Écran coup de gueule) diffusé en première ce 13 octobre sur Disney+.

Photo: Disney+

Poing de l’étoile du Nord

À venir a en outre une affiche pour un nouveau Poing de l’étoile du Nord anime actuellement en développement chez Warner Bros. Japon.

Photo: Warner Bros.Japon

Chucky

Chucky provoque une panne de courant à la Maison Blanche dans un nouveau clip de sa troisième saison chez Syfy, USA et Peacock.

Le Continental

Peacock a également publié la scène de combat d’ouverture de son prochain John Wick série préquelle, Le Continental.

Le Continental : Du monde de John Wick | Scène de combat d’ouverture – Aperçu | Paon Original

Krewe d’effroi

Après avoir perturbé une tombe, un groupe d’adolescents se voit attribuer des pouvoirs surnaturels afin de remettre les choses en ordre dans la bande-annonce de Krewe d’effroiune nouvelle série animée chez Peacock co-créée par Eli Roth.

Bande-annonce de la saison 1 | PEUR KREWE

Vallée brillante

Enfin, STARZ a dévoilé un trailer pour la deuxième saison de Vallée brillante dont la première est prévue le 13 octobre.

Vallée brillante | Bande-annonce officielle | Saison 2

