Tony Smith: l’entraîneur-chef des Hull Kingston Rovers atteint le cap des 500 matchs de Super League en tant qu’entraîneur-chef | Actualités de la Ligue de Rugby

Tony Smith prendra en charge son 500e match de Super League en tant qu’entraîneur-chef lundi

Lorsqu’il a pris en charge son premier match de Super League en tant que patron des Huddersfield Giants le 4 mars 2001, Tony Smith n’imaginait pas qu’il serait encore dans la compétition 499 matchs plus tard. En fait, il n’avait probablement jamais envisagé qu’il serait de retour au Royaume-Uni en premier lieu.

La première expérience de l’Australien du jeu britannique était celle qu’il préférerait oublier, passant la saison 1996 – la première année de la ligue de rugby d’été – jouant pour les derniers marqueurs de la Super League Workington Town et vivant dans un appartement au-dessus d’une friterie dans le sport le plus avant-poste nord-ouest.

Cinq ans plus tard, cependant, l’ancien affrontement des Illawarra Steelers et des St George Dragons, Smith, était de retour, après avoir payé son propre chemin pour un entretien pour le poste de Huddersfield dans la poursuite de ses ambitions d’entraîneur-chef et en commençant un séjour qui l’a vu basé sur ces rives pendant 21 ans et plus.

Smith et sa femme se sont tellement ancrés dans ce pays que, en plus d’avoir été responsable des équipes nationales de Grande-Bretagne et d’Angleterre, il est devenu citoyen britannique en 2008 et a rappelé comment ce qui était initialement destiné à être un séjour pour un quelques années sont devenues plus de deux décennies.

« J’ai rencontré un ancien joueur il y a quelques mois lors d’une fête d’anniversaire de 40 ans et il m’a rappelé quelque chose qu’il m’a dit parce que je n’arrêtais pas de me référer à l’Australie comme chez moi », a déclaré Smith. Sports du ciel.

« Je faisais référence au match australien à quelques reprises quand je suis venu et il a dit ‘si c’est si bon là-bas, qu’est-ce que tu fais ici?’ – et cela m’a fait réaliser et m’engager dans le jeu ici.

« Si je n’étais ici que temporairement, j’avais besoin de m’engager dans le pays et à partir de ce jour, j’ai cessé d’appeler l’Australie chez moi et je ne l’ai plus considéré comme chez moi depuis.

Temps forts du match de Super League entre Hull Kingston Rovers et Hull FC

« Cela a changé et j’ai embrassé le jeu britannique – et je suis toujours dedans. »

Le voyage du lundi de Pâques à Toulouse Olympique avec le club actuel Hull Kingston Rovers verra Smith atteindre le cap des 500 matchs de Super League en tant qu’entraîneur-chef, une carrière qui a donné deux triomphes en Grande Finale avec Leeds Rhinos et trois succès en Challenge Cup au cours de ses neuf années à Loups de Warrington.

Peu de gens auraient prédit ce que sa carrière d’entraîneur aurait réservé à Smith pendant ces premiers jours à Huddersfield, les Giants perdant 13 matchs consécutifs jusqu’à ce qu’un match nul 22-22 à domicile contre les Broncos de Londres leur rapporte enfin leurs premiers points de la saison.

La relégation suivrait finalement, mais les Smith’s Giants ont rebondi en 2002 en remportant la promotion à la première tentative après avoir traversé la campagne Northern Ford Premiership invaincue et ont été une présence établie en Super League depuis.

Smith a été nommé entraîneur-chef de Huddersfield en 2001

Cela ne semblait peut-être pas le cas à l’époque, mais ces expériences extrêmement variées se sont avérées inestimables pour Smith et c’est quelque chose que son frère aîné Brian, qui a occupé des postes d’entraîneur-chef dans la Super League et dans la LNR, a noté.

« Peu de gens vivent l’une ou l’autre de ces expériences, donc pour avoir cela au cours de votre première année, il a dit que cela devrait être considéré comme un véritable privilège de faire face à beaucoup d’adversité dans les premières étapes de votre carrière et de garder une équipe sur voie pour revenir de la relégation », a déclaré Smith.

« Pour le faire dans le style que nous avons fait, invaincu, il a dit que j’étais tellement chanceux d’avoir ces expériences et je pense qu’ils sont restés avec moi, même pendant certaines des périodes difficiles de la Super League.

« Aucun de ceux-ci n’a été aussi difficile que de perdre vos 13 premiers matchs en une saison après avoir pris le relais, donc pour souffrir autant tout en gardant votre emploi, vous devez faire quelque chose de bien.

J’ai embrassé le jeu britannique – et j’y suis toujours. L’entraîneur-chef de Hull KR, Tony Smith

« De plus, cela prouve que ce que nous mettions en place fonctionnait et heureusement, ce club est un club solide depuis. Je suis heureux de dire que j’ai fait partie des fondations de cela. »

Beaucoup se demandaient si Smith serait un jour revu en Super League après sa décision de se retirer du rôle de Warrington à la fin de la saison 2017, et il ne cache pas le fait qu’il avait besoin d’une pause après avoir été épuisé par les demandes. du travail et était tombé amoureux de la ligue de rugby.

Mais un peu de temps, qui comprenait un rôle de mentor auprès de la Premier League de football, lui a permis de se rafraîchir et de se ressourcer, et le joueur de 55 ans a fait son retour dans le sport au milieu de la campagne 2019 à Hull KR.

Cela s’est avéré être un match parfait pour l’entraîneur et le club, avec Smith – habilement aidé par l’icône des Rovers Stanley Gene et son ancien demi-arrière de Leeds et d’Angleterre Danny McGuire – guidant les Robins auparavant en difficulté à moins de 80 minutes d’un premier Super Apparition à la grande finale de la ligue l’année dernière.

Smith a guidé Leeds vers deux triomphes en Grande Finale

« J’ai eu la chance de revenir dans un endroit qui m’a permis de me retrouver, notamment grâce aux joueurs que j’ai entraînés », a déclaré Smith.

« Ils ont été fantastiques, et j’ai été vraiment privilégié et chanceux d’avoir un si bon groupe de garçons qui m’ont aidé à prendre confiance en ce que je fais en tant qu’entraîneur, car cela en souffre en partie.

« Même depuis que je suis entraîneur, vous commencez à douter de vous-même et à vous demander si certaines des choses dont vous parlez sont toujours pertinentes et d’actualité.

« Ils m’ont aidé avec cela, mais certains des jeunes entraîneurs avec qui j’ai entraîné depuis et j’espère que je les encourage à devenir également entraîneurs en chef. »

Tony Smith était ravi de donner aux fans des Hull Kingston Rovers de quoi se réjouir lors de la victoire du derby contre le Hull FC

Cette saison, Hull KR s’est assuré une place en demi-finale de la Challenge Cup et a de nouveau plané autour des places des barrages au début du classement de la Super League après une victoire 16-4 sur le Hull FC lors du derby du Vendredi Saint.

Le style de jeu accrocheur des Rovers leur a également valu de nombreux admirateurs, mais la base de l’approche sous Smith est enracinée dans deux domaines – apprécier ce qu’ils font et leurs efforts.

« Nous ne sommes pas toujours la meilleure équipe du parc, mais nous sommes toujours fiers d’essayer le plus fort », a déclaré Smith. « Nous allons bien si quelqu’un nous bat parce qu’il le mérite ce jour-là et peut nous surpasser ou nous faire perdre, mais c’est rarement par manque d’effort.

« Je n’ai pas joué dans beaucoup de bonnes équipes en tant que joueur – ce n’était probablement pas une bonne équipe parce que j’étais dans l’équipe ! – mais ce que nous devions faire, c’était essayer très fort et je sais que lorsque vous réunissez des gens talentueux et ils essaient vraiment dur, vous commencez à gagner.

« C’est la culture que nous développons là-bas et ce n’est pas une chose du jour au lendemain, tout comme Huddersfield ne l’était pas. »