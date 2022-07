Tony Sirico, qui jouait un gangster dans “Les Sopranos”, décède à 79 ans

Il était un extra non crédité dans “The Godfather: Part II” (1974) et a fait ses débuts officiels au cinéma dans “Hughes and Harlow: Angels in Hell” (1977), de Larry Buchanan, le réalisateur autoproclamé de schlock. M. Sirico a suivi cela avec plus d’une décennie de petits rôles à la télévision et au cinéma, couronnés par son rôle de gangster flashy Tony Stacks dans “Les Affranchis” (1990).

Son premier avocat parmi les réalisateurs était M. Toback, qui l’a mis dans un drame policier, “Fingers” (1978), avec Harvey Keitel; un drame romantique, « Love & Money » (1981), avec Ray Sharkey et Klaus Kinski ; et un drame comique, “The Pick-Up Artist” (1987), avec Molly Ringwald et Robert Downey Jr., ainsi que le documentaire.

Avant “The Sopranos”, il était flic dans “Dead Presidents” (1995), gangster de banlieue dans “Cop Land” (1997) et capo de la famille Gambino dans le téléfilm “Gotti” (1996).

Une fois que “The Sopranos” a été diffusé en 1999, il est devenu extrêmement et largement populaire. M. Sirico a vite su qu’il était très célèbre. “Si je suis avec cinq autres Paulies”, a-t-il déclaré au New York Times en 2007, imaginant une situation assez improbable, “et que quelqu’un crie:” Hé, Paulie “, je sais que c’est pour moi.”

Après la fin de la série HBO en 2007, il a souvent travaillé avec ses co-stars “Sopranos”.

Après avoir incarné Bert, pour Ernie de Steve Schirippa, dans un spécial de Noël “Rue Sésame” (2008), il est apparu avec Steven Van Zandt dans la série “Lilyhammer” (2013-14), avec Michael Rispoli dans “Friends and Romans” (2014 ) et avec Vincent Pastore et d’autres dans le film “Sarah Q” (2018).