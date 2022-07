Tony Sirico, l’acteur qui jouait Paulie Walnuts dans Les Soprano, est mort à 79 ans

L’acteur américain Tony Sirico, qui a joué le gangster adorable mais meurtrier Paulie Walnuts dans la série HBO Les Sopranos et a souvent joué dans les films de Woody Allen, est décédé vendredi à 79 ans, a déclaré sa famille.

Sirico a joué un rôle majeur dans le drame HBO qui a commencé en 1999 et est devenu un succès influent au début de l’ère de la télévision de prestige.

Bien qu’il ait joué des rôles plus petits dans six films de Woody Allen de 1994 à 2016, Sirico n’était pas particulièrement connu avant son rôle d’évasion, dans lequel il était capitaine dans la famille criminelle du personnage principal Tony Soprano, joué par feu James Gandolfini.

Le personnage de Paulie Walnuts était un criminel d’acier qui faisait preuve d’une gentillesse périodique, offrant parfois un soulagement comique maladroit avec des malapropismes, mais toujours fidèle au patron.

“Un personnage plus grand que nature à l’écran et en dehors. Tu vas beaucoup me manquer mon ami,” Sopranos co-star Steven Van Zandt a déclaré sur Twitter.

De gauche à droite : les acteurs des sopranos Steven Van Zandt, James Gandolfini et Sirico sont représentés. (HBO/Getty Images)

Sirico a souvent joué des gangsters italo-américains, y compris un petit rôle dans Affranchisle hit populaire et critique de Martin Scorsese de 1990. Sirico a également pris un virage comique en exprimant le chien qui parle Vinny dans l’émission animée Gars de la famille.

Ses crédits dans les films de Woody Allen incluent Balles sur Broadway de 1994, Puissante Aphrodite de 1995, Tout le monde dit je t’aime à partir de 1996, Déconstruire Harry à partir de 1997, Célébrité à partir de 1998, et dans sa renommée post-Sopranos, Café Société de 2016.

“C’est avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, de l’amour et beaucoup de bons souvenirs, que la famille de Gennaro Anthony ‘Tony’ Sirico souhaite vous informer de son décès survenu le matin du 8 juillet 2022”, a déclaré son frère. , Robert Sirico, un prêtre catholique romain, posté sur Facebook.

Il laisse dans le deuil deux enfants ainsi qu’un nombre indéterminé de petits-enfants, frères et sœurs, nièces, neveux et autres, a déclaré son frère.

Aucune cause de décès n’a été signalée.

Sirico et Gandolfini détiennent leurs prix du meilleur ensemble dans un drame pour leur travail dans Les Sopranos aux Screen Actors Guild Awards à Los Angeles en janvier 2008. (Chris Pizzello/Associated Press)

Né à Brooklyn le 29 juillet 1942, Sirico a purgé 20 mois de prison pour une arme à feu au début des années 1970, selon la base de données de films IMDB.com.

Son premier rôle au cinéma est venu en 1974 Joe le fouà propos de la figure de la mafia Joey Gallo, mais son rôle déterminant était dans la série HBO créée par David Chase.

“Quand j’ai lu le scénario de David Chase pour la première fois, je savais que c’était spécial”, a déclaré Sirico sur IMDB. “C’est ce que j’ai cherché toute ma vie. … J’ai tout de suite su que c’était un rôle pour lequel il fallait tuer.”