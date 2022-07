Tony Sirico, acteur des “Sopranos”, décède à 79 ans

LOS ANGELES –

Tony Sirico, qui a joué le gangster impeccablement soigné Paulie Walnuts dans “The Sopranos” et a apporté son fanfaron de dur à cuire dans des films dont “Les Affranchis”, est décédé vendredi. Il avait 79 ans.

Sirico est décédé dans une résidence-services à Fort Lauderdale, en Floride, a déclaré son directeur, Bob McGowen. Il n’y avait aucune information immédiate sur la cause du décès.

Une déclaration de la famille de Sirico a confirmé la mort de Gennaro Anthony “Tony” Sirico “avec une grande tristesse, mais avec une fierté, un amour et beaucoup de bons souvenirs”.

McGowan, qui a représenté Sirico pendant plus de deux décennies, l’a qualifié de “fidèle et généreux”, avec une forte tendance philanthropique. Cela comprenait l’aide aux causes des anciens soldats, ce qui a touché le vétéran de l’armée, a déclaré son manager.

Steven Van Zandt, qui a joué aux côtés de Sirico en tant que gangster Silvio Dante dans “The Sopranos”, l’a salué sur Twitter comme “légendaire”.

“Un personnage plus grand que nature à l’écran et en dehors. Tu vas beaucoup me manquer mon ami”, a déclaré l’acteur et musicien.

Michael Imperioli, qui a incarné Christopher Moltisanti dans “Les Sopranos”, a appelé Sirico son “cher ami, collègue et partenaire dans le crime”.

“Tony ne ressemblait à personne d’autre : il était aussi dur, aussi loyal et aussi grand que quiconque que j’aie jamais connu”, a déclaré Imperioli sur Instagram.

Sirico ne se souciait pas d’être jeté dans une série de rôles de méchants, a déclaré McGowan, surtout celui de Peter Paul “Paulie Walnuts” Gualtieri dans la série 1999-2007 du drame acclamé de HBO mettant en vedette James Gandolfini dans le rôle du chef de la mafia Tony Soprano. (Gandolfini est décédé en 2013 à 51 ans).

“Cela ne le dérangeait pas de jouer un gars de la mafia, mais il ne jouerait pas un informateur”, ou, comme l’a dit Sirico, un “vif d’or”, a déclaré McGowan.

Sirico, né le 29 juillet 1942 à New York, a grandi dans les quartiers de Flatbush et Bensonhurst où il a dit que “chaque gars essayait de faire ses preuves. Il fallait soit avoir un tatouage, soit un trou de balle.”

“J’avais les deux”, a-t-il déclaré au Los Angeles Times dans une interview en 1990, se qualifiant d'”instable” pendant cette période de sa vie. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour des infractions pénales, a-t-il dit, et a été emprisonné à deux reprises. Lors de son dernier passage derrière les barreaux, dans les années 1970, il a vu un groupe d’anciens détenus et a attrapé le virus du jeu d’acteur.

“Je les ai regardés et j’ai pensé, ‘Je peux faire ça.’ Je savais que je n’étais pas méchant. Et je savais que j’avais le (cran) de me lever et de (taurer) les gens”, a-t-il déclaré au Times. “Vous avez beaucoup de pratique en prison. J’avais l’habitude de me tenir debout devant ces meurtriers et kidnappeurs de sang-froid – et de les faire rire.”

Sirico a également été jeté hors du moule des gangsters, jouant des policiers dans les films “Dead Presidents” et “Deconstructing Harry”. Parmi ses autres crédits figuraient des films de Woody Allen, notamment “Bullets over Broadway” et “Mighty Aphrodite”, et des apparitions dans des séries télévisées telles que “Miami Vice” et des rôles vocaux dans “Family Guy” et “American Dad!”

Sirico laisse dans le deuil sa fille Joanne Sirico Bello; fils Richard Sirico; son frère, Robert Sirico, prêtre; et d’autres proches.