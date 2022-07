Tony Sirico, acteur de longue date des “Sopranos”, décède à 79 ans

Tony Sirico, principalement reconnu et loué pour son rôle d’acteur dans Les Sopranosest décédé vendredi.

Sirico avait 79 ans et à quelques semaines de son 80e anniversaire.

“Un client formidable et fidèle”, a écrit le directeur Bob McGowan, selon l’Associated Press. “Il ferait n’importe quoi pour aider les gens dans le besoin.”

La cause du décès n’a pas été révélée.

Sirico était vénéré pour sa performance en tant que “Paulie Walnuts” Gualtieri en tant que l’un des principaux hommes de main du protagoniste de la série Tony Soprano, joué par feu James Gandolfini.

Michael Imperioli, qui a joué Christopher Moltisanti aux côtés de Sirico sur Les Sopranosa honoré le défunt acteur avec une publication sur Instagram.

“Cela me fait mal de dire que mon cher ami, collègue et partenaire dans le crime, le grand Tony Sirico est décédé aujourd’hui”, a écrit en partie Imperioli.

“Tony était comme personne d’autre : il était aussi dur, aussi loyal et aussi généreux que n’importe qui que j’ai jamais connu. J’étais à ses côtés à travers tant de choses : à travers les bons et les mauvais moments. Mais surtout bon. Et nous avons beaucoup ri. »

Sirico a joué des gangsters ou des gangsters dans un certain nombre de films, dont celui de Martin Scorsese Affranchis et Woody Allen Puissante Aphrodite. Billy Magnussen a dépeint une jeune Paulie Gualtieri dans le film préquel de 2021, Les nombreux saints de Newark.

Sirico a été reconnu coupable de plusieurs crimes et a été arrêté 28 fois, notamment pour inconduite, voies de fait et vol qualifié, avant de devenir acteur.

Il laisse dans le deuil deux enfants.