Tony Sirico, acteur de “Les Soprano”, est mort à 79 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “The Sopranos”, Gennaro Anthony “Tony” Sirico, est décédée à 79 ans, a confirmé sa famille à Fox News Digital vendredi.

“C’est avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, un amour et beaucoup de bons souvenirs, que la famille de Gennaro Anthony “Tony” Sirico souhaite vous informer de son décès survenu le matin du 8 juillet 2022″, indique le communiqué. a commencé.

“La famille est profondément reconnaissante pour les nombreuses expressions d’amour, de prière et de condoléances et demande au public de respecter sa vie privée en cette période de deuil.”

La famille Sirico a partagé que tout don à la famille sera reversé à Wounded Warriors, à l’hôpital St. Jude et à l’Institut Acton à la mémoire de Sirico.

JAMES CAAN : LA STAR DE « LE PARRAIN » CRÉE UN HÉRITAGE HOLLYWOODIEN AVEC DES RÔLES DE CINÉMA SIGNATURE À TRAVERS LES DÉCENNIES

La cause du décès de l’acteur n’a pas été dévoilée. Son frère, Robert Sirico, organisera un mémorial à la basilique de Regina Pacis à Brooklyn, New York, mercredi.

Bob McGowan, le manager de Sirico, a confirmé la mort de l’acteur et a déclaré : “Oui, un client très fidèle depuis 25 ans, il était un ancien vétérinaire de l’armée et a donné à de nombreuses œuvres caritatives, en particulier aux guerriers blessés.”

Sirico, qui était surtout connu pour son rôle de Paul “Paulie Walnuts” Gualtieri dans “Les Sopranos”, laisse dans le deuil ses deux enfants, Richard Sirico et Joanne Sirico Bello, ses petits-enfants, frères et sœurs, nièces, neveux et autres parents.

Sirico, qui est né à Bensonhurst, Brooklyn, a été arrêté 28 fois au cours de sa vie et a déjà purgé une peine de prison.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après avoir été libéré de prison et être devenu acteur, Sirico est apparu dans “Les Affranchis”, “Lilyhammer”, “Mob Queen”, “Mighty Aphrodite”, “Love and Money” et plus encore. Il a également exprimé le chien Vinny dans “Family Guy”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’acteur s’est également lancé dans d’autres projets commerciaux. En 2008, il sort sa propre eau de Cologne, Paolo Per Uomo.