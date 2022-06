Tony Siragusa, un joueur de ligne défensif connu sous le nom de Goose, décède à 55 ans

« Renee et moi sommes stupéfaits et navrés d’apprendre le décès soudain de Tony Siragusa », a déclaré Steve Bisciotti, le propriétaire des Ravens, dans un communiqué. « C’était une personne spéciale et clairement l’un des joueurs les plus populaires de l’histoire des Ravens. La personnalité plus grande que nature de Tony a eu un impact énorme sur notre organisation et sur toute la communauté de Baltimore.