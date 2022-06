Tony Siragusa, qui a aidé les Ravens à remporter le Super Bowl, décède à 55 ans

Tony Siragusa, le plaqueur défensif charismatique qui a aidé à mener une solide défense de Baltimore à un titre du Super Bowl, est décédé. Il avait 55 ans.

L’agent de diffusion de Siragusa, Jim Ornstein, a confirmé le décès mercredi. La cause du décès n’était pas connue dans l’immédiat.

« C’est un jour vraiment triste », a-t-il déclaré. « Tony était bien plus que mon client, il faisait partie de la famille. Mon cœur va aux proches de Tony.

Siragusa, connue sous le nom de « the Goose », a disputé sept saisons avec les Colts d’Indianapolis et cinq avec les Ravens. L’équipe de Baltimore en 2000 a remporté le Super Bowl derrière une défense qui comprenait Siragusa, Ray Lewis et Sam Adams.

Siragusa était populaire auprès des fans en raison de sa personnalité enjouée, ce qui l’a également aidé à passer rapidement à la diffusion après sa carrière de joueur.

Siragusa est venu à Baltimore en tant qu’agent libre en 1997 et s’est associé à Adams pour former un imposant tandem de plaqueurs défensifs. Lors de la saison 2000 du championnat des Ravens, Siragusa de 6 pieds 3 pouces et 340 livres a terminé sixième parmi les défenseurs de Baltimore avec 75 plaqués.

Il a terminé sa carrière avec 22 sacs.

La nouvelle de la mort de Siragusa est arrivée un jour déjà tragique pour les Ravens. La mort de Jaylon Ferguson, un secondeur de Baltimore, à 26 ans a été annoncée plus tôt dans la journée.

Noah Trister, Associated Press