Tony Romo se fait rôtir pour avoir donné à Josh Allen le pire surnom des séries éliminatoires

Tony Romo a essayé de faire un compliment à Josh Allen avec un nouveau surnom, mais nous sommes presque sûrs que celui-ci ne va pas coller… pour le moment.

Au cours de sa jeune carrière dans la NFL, le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen a disputé six matchs éliminatoires de la NFL en janvier. Son dossier de 3-3 est apparemment suffisant pour lui valoir le titre de “M. janvier », c’est-à-dire si vous demandez au commentateur couleur de CBS Tony Romo.

Pour être juste, Allen a une cote de passeur de 106,6, une moyenne de plus de 285 verges par match, 14 touchés et 1 interception, mais en janvier, la chose qui compte le plus est simple : les victoires. Donner à Allen un tel surnom lors de l’appel du premier quart du match Wild Card entre les Dolphins et les Bills était Probablement un peu de saut.

Surnoms utilisés pour moyenne quelque chose! Ils ont été gagnés !

Bien sûr, si ce qu’il voulait dire était qu’Allen n’a pas encore amené son équipe en février, eh bien, c’est techniquement vrai.

Les fans n’étaient pas fans de ce surnom et se sont tournés vers Twitter pour faire rôtir Romo pour l’avoir nommé ainsi.

Les fans rôtissent Tony Romo pour avoir donné à Josh Allen le surnom de “M. Janvier”

Techniquement, la vérité tient ici :

Tony Romo : C’est pourquoi Josh Allen est Mr. January !!! Mon mari : Eh bien, je suppose que ce surnom a du sens car Allen n’a jamais joué en février. – Maman officielle #ChiefsKingdom (@TheReal_JLW) 15 janvier 2023

Peut-être que ce sera l’année pour Allen et les Bills :

Avez-vous déjà essayé d’attraper quelque chose? C’est un travail difficile!

Je ne vais pas mentir. Je n’ai jamais entendu personne appeler Josh Allen Mr. January, Tony Romo m’a perdu avec celui-là – Jason Maples (@JJMaples55_MST) 15 janvier 2023

Romo vient-il d’appeler Josh Allen Mr January ? Allen n’a pas encore mené son équipe à un Super Bowl si je ne me trompe pas – Bob Fescoe (@bobfescoe) 15 janvier 2023

Romo appelle Josh Allen “M. Janvier »pour avoir 2 excellentes performances en séries éliminatoires en 6 matchs éliminatoires est une chose si étrange, mais en aucun cas choquante à entendre. — 🗣🎙‼️ (@LanceTHESPOKEN) 15 janvier 2023

Arrêtez d’essayer de faire de M. January une réalité !

En ce qui concerne un meilleur candidat pour le titre, en ce moment c’est probablement Patrick Mahomes. Mahomes a une fiche de 7-2 contre 3-3 pour Allen lors des matchs éliminatoires de janvier.

N’oubliez pas que la carrière de joueur de Romo ne consistait qu’en deux victoires en séries éliminatoires, donc bien qu’il soit l’un des commentateurs de couleur les plus intelligents et les plus divertissants, son expérience personnelle en séries éliminatoires n’est pas la plus vaste.

Dans cet esprit, nous pouvons peut-être lui donner un peu de mou pour le surnom.