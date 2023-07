Tony Pollard jouera sur le tag de la franchise, mais quel est l’avenir des Cowboys chez RB ?

David Helmann Initié des Cowboys de Dallas

Tony Pollard ne signera pas d’accord à long terme en 2023. Alors, que se passe-t-il ensuite ?

Cela a semblé aller de soi depuis que Pollard a signé son étiquette de franchise en mars dernier, mais ce que l’on soupçonnait depuis longtemps est maintenant une question de record. La date limite de la NFL pour négocier avec les joueurs tagués est passée lundi après-midi, et sans accord en place, Pollard jouera la saison à venir avec le tag de 10,09 millions de dollars.

Honnêtement, cela semble être un gagnant-gagnant rare pour le club et le joueur. Bien sûr, il est compréhensible que les joueurs aiment rarement l’étiquette de franchise car elle n’offre pas de sécurité à long terme. Mais pour Pollard, qui était un choix de quatrième ronde, l’étiquette paiera près du triple de ses gains en carrière. En plus de cela, le marché des porteurs de ballon est actuellement aussi désastreux qu’il ne l’a jamais été. Saquon Barkley et Josh Jacobs, également tagués par leurs clubs respectifs, n’ont pas réussi à conclure des accords à long terme à la date limite de lundi.

Cela signifie que Miles Sanders et David Montgomery sont les seuls arrières de la ligue à avoir obtenu plus d’argent garanti cette année que les 10,09 millions de dollars de Pollard. Et même avec ces garanties, ces gars jouent pour environ 6 millions de dollars par saison sur leurs nouvelles offres – un nombre dérisoire par rapport aux meilleurs agents libres à d’autres postes.

Ainsi, Pollard reçoit un chèque de paie important pour un porteur de ballon moderne – aussi malheureux que cela puisse être – avec une chance d’encaisser à nouveau le printemps prochain. Et les Cowboys, pour la première fois depuis la signature d’Ezekiel Elliott pour une méga extension malheureuse en 2019, ont de la flexibilité à ce poste.

Avec une semaine avant le début du camp d’entraînement, examinons les options restantes en 2024.

Étendre Pollard

La principale raison pour laquelle les fans et les médias se tordent les mains à propos de la date limite de franchise est la peur du marché libre. En règle générale, si un joueur tagué ne signe pas de nouveau contrat en juillet, son prix augmentera considérablement en mars. Cela ne semble pas probable dans ce cas. Encore une fois, le marché des porteurs de ballon est en mauvaise posture en ce moment. La ligue a préféré marquer les meilleurs joueurs comme Pollard, Barkley et Jacobs, et les agents libres de renom ont eu du mal à toucher la saleté. Les décideurs de la NFL comptent clairement sur la valeur des contrats majeurs de running back après que plusieurs n’ont pas abouti.

Dak Prescott et les Cowboys font-ils face à la plus grande pression pour une course au Super Bowl cette année ?

Pollard pourrait profiter d’une deuxième saison consécutive au Pro Bowl et ne pas encore se départir complètement de Dallas. Certes, les Cowboys devraient faire en sorte que cela fonctionne tout en trouvant des extensions pour CeeDee Lamb, Trevon Diggs et Dak Prescott, mais cela semble plus possible que par le passé.

Dans un monde où un joueur du calibre de Sanders signe un contrat de 25 millions de dollars sur quatre ans avec seulement 13 millions de dollars de garanties, il est au moins crédible que le marché des services de Pollard ne soit pas aussi intense que les années passées.

Deux balises

N’oubliez jamais le contrôle que les clubs de la NFL ont réellement dans ce processus, car les Cowboys pourraient potentiellement utiliser à nouveau l’étiquette de franchise sur Pollard l’année prochaine. C’est incroyablement peu probable, car il y a plusieurs autres agents libres à gros billets dont il faut s’inquiéter. Si un accord à long terme ne peut être conclu avec un joueur du calibre de Diggs cet été, il est probable que ce front office conserverait l’étiquette pour l’empêcher d’entrer sur le marché libre en 2024. La même chose pourrait être dite pour Terence Steele ou encore Tyler Biadasz.

Pourtant, c’est possible. Les règles de la NFL stipulent qu’une deuxième étiquette consécutive représente 120% du prix d’origine, ce qui signifie que les Cowboys seraient responsables d’environ 12 millions de dollars s’ils étiquettent à nouveau Pollard l’année prochaine.

C’est beaucoup d’argent à dépenser pour un porteur de ballon. Mais en théorie, les Cowboys obtiendraient deux ans de production de premier plan pour environ 22 millions de dollars, et ils seraient libres de passer à autre chose après la saison de 27 ans de Pollard. Ce n’est pas très différent des garanties qui ont été données aux meilleurs agents libres de cette année.

Le seul problème est la pression exercée sur les finances des Cowboys par des charges aussi élevées, en particulier avec de gros accords à négocier pour Diggs, Lamb, Prescott et même Micah Parsons. C’est plus que tout ce qui rend cela intenable.

Les Cowboys auront-ils assez de place pour payer Lamb, Diggs, Dak, Parsons ?

Comment avancer ?

Pollard pense être le meneur à Dallas cette année, et j’ai écrit la semaine dernière quelle énorme opportunité cela devrait être pour lui.

Néanmoins, gardez un œil attentif sur le déroulement de la saison. Après tout, Pollard a commencé sa carrière en tant que choix de quatrième ronde négligé derrière Ezekiel Elliott.

Les Cowboys viennent de passer un choix du jour 3 sur un jeune porteur de ballon intrigant, comme si nous avions besoin d’un rappel que cette ligue est une rotation de liste presque constante. Deuce Vaughn aura sa juste part de doutes en raison de sa petite taille, mais il a été l’un des joueurs les plus électriques du football universitaire au cours de son séjour de trois ans à Kansas State.

Malik Davis est un autre jeune joueur amusant – celui qui a réussi à apparaître dans 12 matchs en tant que recrue malgré son inscription sur la liste en tant qu’agent libre non repêché. Et, quelque peu choquant, Ronald Jones II vient tout juste d’avoir 26 ans malgré cinq ans passés dans la NFL. Ce n’est pas exagéré de penser qu’il pourrait revitaliser sa carrière dans une attaque aussi chargée que celle de Dallas.

Cela rend l’avenir trouble pour tout porteur de ballon vétéran. Sanders en est un parfait exemple, car sa performance de 1 269 verges et 11 touchés pour Philadelphie n’a pas incité les Eagles à lui donner la priorité pendant le libre arbitre. Même si Pollard éclate cette saison, rien ne garantit que les Cowboys pourront l’intégrer dans leurs plans à long terme avec toutes leurs autres décisions contractuelles imminentes.

Si tel est le cas, regardez les jeunes gars – et le repêchage. L’événement phare d’avril est la méthode préférée de la ligue pour remplacer la production de porteurs de ballon, et les Cowboys ne font pas exception. Oui, ils ont signé des agents libres abordables comme Darren McFadden, Alfred Morris et maintenant Ronald Jones. Mais ils n’ont jamais hésité à reconstituer leur profondeur de porteur de ballon tout au long du repêchage, en sélectionnant 14 d’entre eux au cours des 20 dernières années – la moitié de ces choix étant intervenus dans les quatre premiers tours du repêchage.

Cela aurait pu arriver cette année si les cartes étaient tombées différemment. Nous n’avons pas besoin de revenir sur le battage médiatique de Bijan Robinson maintenant, mais les Cowboys s’intéressaient à d’autres espoirs talentueux, de Kendre Miller de TCU à Zach Evans du Mississippi. S’ils l’ont envisagé avec Pollard déjà signé sur le tag, ce sera sûrement un sujet de conversation s’il n’est pas dans le bâtiment au printemps prochain.

Telle est la vie dans la NFL, comme le découvre sa récolte actuelle de porteurs de ballon. Je crois toujours que Tony Pollard est en ligne pour une grosse saison, ce qui devrait le mettre en position d’encaisser à nouveau le printemps prochain.

Ce n’est pas une garantie que les Cowboys ne présenteront pas une toute nouvelle génération de porteurs de balles cette fois l’année prochaine.

David Helman couvre les Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de « Dak Prescott: A Family Reunion » sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Cowboys de Dallas Tony Pollard