Tony Pollard des Cowboys aurait subi une fracture du péroné lors d’une défaite contre les 49ers

Les mauvaises nouvelles se sont poursuivies pour le Cowboys de Dallas après leur défaite de fin de saison contre le 49ers de San Francisco le dimanche.

Le porteur de ballon Tony Pollard a subi une fracture du péroné gauche qui nécessitera une intervention chirurgicale et signifierait probablement une récupération de trois mois, ESPN signalé.

Pollard a subi la blessure à la fin de la première moitié de la défaite de la ronde divisionnaire 19-12 lorsque sa jambe s’est froissée sur un tacle après avoir fait une réception de 8 verges. Il a récolté 22 verges au sol en six courses et deux réceptions pour 11 verges lors du match de dimanche.

La blessure survient alors que Pollard est sur le point de devenir un agent libre cette intersaison. Le joueur de 25 ans devrait être l’un des meilleurs porteurs de ballon en agence libre. Cependant, les Cowboys pourraient lui placer l’étiquette de franchise, qui vaudrait environ 10 millions de dollars pour la saison 2023, le réseau NFL a rapporté.

Pollard a connu la meilleure saison de sa carrière de quatre ans en 2022. Il s’est précipité pour 1 007 verges sur 5,2 verges par course, ce qui était le septième meilleur de la NFL parmi tous les joueurs qualifiés. Il a également eu 39 réceptions pour 371 verges pour accompagner 12 touchés au total (neuf au sol, trois en réception).

