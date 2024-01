Tony Orlando joue les derniers concerts à Las Vegas — PHOTOS | Kats | Divertissement

Tony Orlando il ne prend pas sa retraite après tout.

“Je suis disponible pour les mariages, les anniversaires, les bar-mitsvah”, a déclaré Orlando lundi matin. “Quelle que soit votre fête, cherchez-moi.”

Pas vraiment. La légende du divertissement a clôturé sa carrière sur scène à Las Vegas ce week-end avec trois salles combles au South Point Showroom. Ainsi se termine une carrière de 61 ans en tant que star du disque et de la télévision, une carrière de 51 ans en première partie et plus tard en tête d’affiche à Las Vegas. Orlando a d’abord joué au Riviera, au Las Vegas Hilton et plus tard au Orleans Showroom et au South Point Showroom au cours de sa carrière de plusieurs décennies.

Le propriétaire de South Point, Michael Gaughan, et le directeur du divertissement, Michael Libonati, se sont assurés qu’Orlando avait les dates et la salle pour ses adieux à Vegas.

La dernière apparition de la tête d’affiche est la dernière représentation d’Orlando qui aura lieu le 22 mars, dans l’amphithéâtre de 10 000 places du Mohegan Sun, dans le Connecticut.

Orlando s’est montré généreux lors de ses dernières prestations. Chaque musicien avait droit à un solo. Les chanteurs ont eu suffisamment de temps sous les projecteurs. Les chants étaient nombreux. Le créateur à succès de 79 ans a joué les classiques, mais a mis en avant les numéros célèbres dans un premier medley de « Tie a Yellow Ribbon Around The Old Oak Tree », « Candida », « Knock Three Times » « Say, Has Quelqu’un a vu ma douce Gypsy Rose »et« Il ne t’aime pas (comme je t’aime) ».

Les prix des billets d’Orlando sur les sites du marché secondaire ont grimpé alors qu’il se préparait pour le spectacle de vendredi. Seat Geek a publié une paire de sièges VIP pour 710 $ chacun. Les courtiers proposaient des sièges entre 200 et 300 dollars ; les prix ont ouvert à 60 $. Orlando a déclaré : « Je suis un Taylor Swift régulier ! » alors qu’il l’arrêtait avec le flair d’un showman.

