Tony La Russa soutient la critique des règles non écrites de Yermin Mercedes

Tony La Russa a redoublé sur la question des «règles non écrites» du baseball et a soutenu les critiques de son propre joueur au cours des deux derniers jours.

Lors d’une éruption de 15-4 lundi et d’un joueur de la position des Twins du Minnesota, Willians Austidillo, sur le monticule, le receveur des White Sox de Chicago, Yermin Mercedes, a réussi un coup de circuit au centre du terrain sur un terrain de 3-0.

Les traditionalistes du baseball ont crié au scandale, disant que Mercedes ne devrait pas se balancer dans ce décompte. La Russa, 76 ans, et le sien dans sa première année à gérer les White Sox après une décennie d’absence d’une pirogue de la Ligue majeure de baseball, ont pris ce côté du débat dans ses commentaires d’après-match lundi et mardi, lorsque le releveur des Twins Tyler Duffey a été expulsé pour avoir jeté sur Mercedes.

S’exprimant avant la matinée des White Sox-Twins de mercredi, La Russa a déclaré: « Vous pensez que vous avez besoin de plus [runs] pour gagner, vous continuez à pousser. Si vous pensez en avoir assez, respectez le jeu et l’opposition. Esprit sportif. »

«Si vous voulez me dire que l’esprit sportif et le respect du baseball et le respect de votre adversaire ne sont pas une priorité importante, alors je ne peux pas être plus en désaccord avec vous. »

Après que les Twins se soient jetés derrière Mercedes mardi, La Russa a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec la façon dont le Minnesota l’a géré.

Mercedes, une recrue de 28 ans, est actuellement en tête de la Ligue américaine en moyenne au bâton (.368) avec six circuits et un .988 OPS.

« Il a fait une erreur. Il est jeune. Nous l’avons géré. Mais je pense qu’il est important pour les Twins ou pour quiconque de savoir que nous jouons avec l’esprit sportif. C’est inacceptable. Quiconque n’aime pas ça, vous êtes le bienvenu à votre avis. »

Contributeur: Bob Nightengale

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.