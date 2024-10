Tony Khan n’a pas vu ‘M. La série McMahon est principalement axée sur AEW

Avec tout ce qu’il se passe, le propriétaire d’AEW, Tony Khan, n’a pas eu la chance de regarder « Mr. McMahon ».

Les six épisodes de « Mr. McMahon »a été créée sur Netflix le 25 septembre. Tout en faisant des médias pour promouvoir l’édition du cinquième anniversaire d’AEW Dynamite de ce mercredi, Khan est apparu sur le Émission de radio Quinn et Cantara et on lui a demandé s’il avait vu l’une des docu-séries.

« Non, j’ai été tellement occupé par le football et la lutte que je n’ai pas vu ce documentaire. Je n’ai pas eu l’occasion de regarder ça. Je me concentre vraiment principalement ici sur ce que nous faisons dans AEW. J’adore regarder la lutte partout dans le monde et nous travaillons avec de nombreuses ligues de lutte de haut niveau », a répondu Khan.

« Je n’ai jamais rencontré [Vince McMahon] et je n’ai jamais vraiment travaillé avec [WWE]. Mais j’ai vraiment grandi en tant que fan de lutte et historien du secteur de la lutte professionnelle. Donc, absolument, nous aimons être la promotion challenger et essayer de développer et de construire AEW à partir de zéro. Vous savez, cela ne fait que cinq ans que nous existons et que nous avons fait beaucoup de choses pendant cette période.

La série Netflix couvre le mandat de Vince McMahon à la tête de la WWE jusqu’à sa démission de la société en janvier à la suite du procès intenté contre lui par l’ancien employé de la WWE Janel Grant.

Lors d’une apparition sur NFL Network en avril, Khan a déclaré que la WWE – qui est également désignée comme défendeur dans le procès de Grant – est « comme le Harvey Weinstein de la lutte professionnelle ».

