Tony Khan déclare que l’AEW prévoit de « faire une variété de choses » avec Max

Un accord entre AEW et Max pourrait ne pas concerner uniquement les pay-per-views de la promotion.

Un rapport d’Andrew Zarian au cours du week-end a déclaré que les pay-per-views d’AEW seront disponibles sur le service de streaming appartenant à WBD en janvier 2025, ou potentiellement même plus tôt. Cependant, lors d’une récente interview avec WFANle président de l’AEW a déclaré que la relation avec Max pourrait impliquer plus que cela.

« Après la fusion, comme AEW a connu un véritable succès, nous sommes l’une des entreprises que WBD a vraiment soutenues, avec lesquelles elle a bâti et grandi. C’est formidable pour nous, car avec l’évolution du câble, de nombreuses possibilités s’offrent au streaming », a déclaré Khan.

Lorsqu’on lui a demandé si les PPV d’AEW pourraient se retrouver sur Max, Khan a répondu que ce ne sont pas seulement les pay-per-views qui pourraient se retrouver là-bas.

« Je pense que le plan est de faire beaucoup de choses avec Max et cela pourrait impliquer une variété de choses. Mais nous avons les émissions sur TBS et TNT et c’est comme ça qu’elles sont disponibles maintenant, mais je pense qu’en ce qui concerne Dynamite, Collision, Rampage, les pay-per-views, tout est sur la table. »

« Le pay-per-view, c’est sûr, nous avons eu de bonnes discussions à propos du streaming. Nous le faisions sur Bleacher Report, mais ils mettent fin à Bleacher Report. À partir de maintenant, nous allons faire nos pay-per-view sur d’autres applications. »

« Vous pouvez obtenir les pay-per-views ailleurs pour le moment, mais nous travaillons sur des annonces passionnantes sur l’endroit où les obtenir et ce qui va arriver avec Max, mais je l’ai déjà dit et je le répète, je peux vous promettre que je suis sûr à 100 % que vous aurez AEW sur TBS et TNT pendant encore longtemps. »

John Ourand de Puck Sports a déclaré la semaine dernière qu’un nouvel accord de droits médiatiques entre AEW et WBD pourrait être annoncé dès cette semaine.

L’apparition complète de Khan sur WFAN Daily est disponible ci-dessous.

