Tony Kakkar parle de critique, dit « ma musique m’a donné la maison, les voitures, tout » | Nouvelles des gens

New Delhi : Le frère et chanteur de Neha Kakkar, Tony Kakkar, a toujours réussi à mettre la vedette pour toutes les chansons qui deviennent un hit dès leur sortie. Mais le chanteur a également été critiqué à plusieurs reprises et est souvent vu se faire troller sur les réseaux sociaux pour ses paroles et sa musique «répétitives».

Récemment, lors d’une session « Ask Me Anything » sur Twitter, Tony a réagi et a partagé son expérience avec ses fans. Au cours de la séance, l’un de ses fans a salué sa capacité à rester «cool et calme» même face aux critiques.

Je veux juste la façon dont tu prends la « critique » et tu avais l’habitude de rester cool et calme, crois-moi, c’est trop bien

Je veux en écouter un romantique de ta part #Demander à Tony – Diyaa (@_stellarqueenie) 27 juin 2021

En réaction, le chanteur de ‘Coca Cola’ a déclaré : « Kuch toh log kahenge.. Je sais ce que ma musique m’a apporté. Ma maison, mes voitures, mon Starbucks quotidien ..Tout !! Bina khilono (jouets) ke bachpan beeta hai ..”

Kuch toh log kahenge.. Je sais ce que ma musique m’a apporté. Ma maison, mes voitures, mon Starbucks quotidien ..Tout !! Bina khilono (jouets) ke bachpan beeta hai https://t.co/WsTukVCamW – Tony Kakkar (@TonyKakkar) 27 juin 2021

Un autre fan l’a interrogé sur sa prochaine collaboration avec la sœur Neha.

Ce à quoi Tony a dit: « Le suivant. »

Suivant https://t.co/yFBcg07BRI – Tony Kakkar (@TonyKakkar) 27 juin 2021

Neha Kakkar, avec sa sœur Sonu et son frère Tony Kakkar ont commencé à chanter à un âge précoce alors que sa famille était en proie à une crise financière. Le duo a collaboré à plusieurs projets, notamment Mile Ho Tum, Goa Beach, Coca Cola, Akhiyaan, Kurta Pajama et Shona Shona pour n’en nommer que quelques-uns.