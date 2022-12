Tony Hudgell, qui a été tellement torturé par sa propre mère qu’il a perdu ses jambes, demande “quand vont-elles repousser”

TONY Hudgell a été tellement torturé par sa propre mère qu’il a perdu ses jambes – maintenant, l’enfant de huit ans demande “quand vont-elles repousser?”

Tony n’avait que six semaines lorsque sa mère biologique Jody Simpson et son petit ami Anthony Smith l’ont horriblement maltraité.

Tony Hudgell demande souvent quand ses jambes – qu’il a perdues après avoir été horriblement agressé – vont repousser Crédit : Reuters

Les blessures à vie de Tony étaient le résultat d’abus d’Anthony Smith et de Jody Simpson – sa mère biologique et son petit ami Crédit : PA : Association de la presse

Le tout-petit s’est retrouvé avec de nombreuses fractures des membres potentiellement mortelles et qui ont changé sa vie, une défaillance multiviscérale et une septicémie.

Tony, aujourd’hui âgé de huit ans, a été contraint de se faire amputer les jambes au niveau du genou mais a trouvé le bonheur auprès de ses parents adoptifs Paula et Mark Hudgell.

Ces derniers jours, Paula, 54 ans, a réclamé un registre national des agresseurs d’enfants.

La mère a plaidé car alors que Simpson et Smith étaient en cage pendant dix ans en 2018, elle a déclaré que Tony craignait le jour de leur libération.

Elle a déclaré au Mirror: «Il est très en colère contre eux et en colère contre le fait qu’ils puissent être autorisés à sortir de prison.

«Il est assez effrayé et anxieux. Les abus qu’il a subis le blessent au quotidien.

“Il a souvent demandé : ‘Quand est-ce que mes jambes vont repousser ?'”

Paula a ajouté: «J’espère que le panel écoutera chaque mot que j’ai à dire. Ils n’ont pas le droit de se plaindre si leur libération est refusée.

Simpson et Smith devaient être automatiquement libérés sous licence à mi-chemin de leur peine cet été cette année.

Mais le secrétaire à la Justice Dominic Raab est intervenu à la dernière minute pour bloquer leur libération en utilisant de nouveaux pouvoirs concernant les délinquants dangereux.

Cependant, Simpson a maintenant porté l’affaire devant la Haute Cour, où les avocats soutiendront que le déménagement de M. Raab à la onzième heure était illégal.

Cela signifie qu’elle et Smith pourraient être libérés en janvier dans les 48 heures si elle remporte le défi.

Le petit Tony a été soumis à une série “d’agressions malveillantes et vigoureuses” dans les 41 jours suivant sa naissance.

Le bébé a ensuite été laissé souffrir de multiples blessures pendant dix jours après que les cruels Simpson et Smith aient refusé d’obtenir de l’aide.

Lorsqu’il a finalement été transporté à l’hôpital, les médecins ont découvert qu’il avait les doigts et les orteils cassés, ainsi que les ligaments déchirés.

Tony avait également une défaillance multiviscérale, une septicémie, un syndrome de choc toxique et des fractures aux cuisses, aux jambes, aux chevilles, aux orteils et aux pouces.

Le bébé a été placé sous assistance respiratoire en raison d’une masse dans son cerveau et ses jambes ont été amputées en raison des dommages causés par Simpson et Smith le balançant si violemment.

Les blessures dévastatrices de Tony signifient qu’il aurait des besoins spéciaux pour la vie, qu’il aurait besoin de prothèses de jambes et qu’il serait partiellement sourd.

Il vit avec Paula et Mark depuis l’âge de quatre mois et a depuis collecté plus de 1,7 million de livres sterling pour l’hôpital Evelina où sa vie a été sauvée.

L’incroyable jeune a également contribué à augmenter les peines d’emprisonnement maximales pour ceux qui causent ou autorisent des dommages physiques à un enfant de 10 à 14 ans grâce à l’introduction de la loi de Tony.