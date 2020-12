Tony Hsieh, 46 ans, est décédé vendredi neuf jours à peine après avoir été retiré de l’incendie d’une maison dans le Connecticut le 18 novembre.

L’ancien PDG de Zappos, Tony Hsieh, est décédé des suites d’une inhalation de fumée subie lors d’un incendie dans une maison dans le Connecticut le mois dernier, ont déterminé les médecins légistes lundi.

La mort de l’homme de 46 ans a été déclarée accidentelle par le Bureau du médecin légiste en chef, selon le Hartford-Courant.

L’entrepreneur est décédé vendredi, neuf jours après avoir été sauvé d’une maison en flammes à New London aux premières heures du 18 novembre.

Le service de police de New London a déclaré que les secouristes étaient arrivés sur les lieux pour trouver de la fumée noire sortant de l’arrière de la maison et que Hsieh était coincé dans une zone de stockage et ne pouvait pas sortir.

Les pompiers ont fait irruption peu après 3h30 du matin et ont sorti un Hsieh insensible de la propriété. La RCR a été administrée sur les lieux.

Les premiers intervenants ont d’abord emmené Hsieh à l’hôpital Lawrence + Memorial, mais il a ensuite été transféré par hélicoptère Life Star à l’hôpital de Bridgeport, domicile du Connecticut Burn Center, où il est décédé plus tard entouré de sa famille.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête, mais des responsables ont déclaré que l’incendie semblait être dans le sous-sol de la maison.

La propriété, qui surplombe Long Island Sound, n’a montré aucun signe de dommage après l’incendie meurtrier.

Comme l’a révélé en exclusivité DailyMail.com, la modeste maison de 3100 pieds carrés appartient à Rachael Brown, un ancien employé de Zappos, basé à Las Vegas, qui, selon le site Web de l’entreprise, est passé du statut de représentant téléphonique temporaire à celui de critique. membre de l’équipe de direction.

« Il y a eu très peu de dégâts », a déclaré un homme répondant à la porte à DailyMail.com avant de renvoyer toutes les autres demandes à l’avocat personnel de Hsieh.

«Elle s’occupe de tout. Nous voulons que tout vienne d’une seule voix », a ajouté l’homme. «Nous traversons une journée difficile aujourd’hui.

On ne sait pas si Brown, 47 ans, était à la maison lorsque l’incendie a éclaté. Cependant, il a été rapporté que le frère de Hsieh était là à l’époque.

Brown a vendu sa maison à Henderson, Nevada, en mai pour un peu plus de 300000 $, selon les disques, et a dépensé 1,3 million de dollars pour la maison de trois étages de New London, située à moins d’un demi-mile dans la rue depuis l’enfance du dramaturge Eugene O’Neill domicile.

La vente a été finalisée le 30 juillet, moins d’un mois avant que Hsieh ne quitte la société et qu’il a vendue à Amazon pour 1,2 milliard de dollars en 2009, avait précédemment rapporté DailyMail.com.

Le Las Vegas Review-Journal a qualifié Brown de «l’un des plus proches confident de Hsieh». Il a également déclaré qu’elle était une violoncelliste, bien connue dans les cercles artistiques de la ville.

Elle faisait partie de la gamme Vegas Golden Strings qui a soutenu Imagine Dragons sur Tout ce qu’il faut avant le deuxième match de la finale de la LNH en 2018.

La maison appartient à Rachael Brown (photographiée avec Hsieh), un ancien employé de Zappos, basé à Las Vegas, qui, selon le site Web de la société, est passé du statut de représentant téléphonique temporaire à celui de membre essentiel de l’équipe de direction.

La propriété, qui surplombe le détroit de Long Island, n’a montré aucun signe de dommage après l’incendie mortel (avant, illustré à gauche, et après l’incendie, illustré à droite)

Hsieh était le fils d’immigrants taïwanais, qui se sont rencontrés en tant qu’étudiants diplômés à l’Université de l’Illinois. Il a vendu sa première société LinkExchange à Microsoft pour 265 millions de dollars alors qu’il n’avait que 22 ans.

Il a ensuite fondé Venture Frogs qui a investi en 1999 dans Zappos – du nom de Zapatos, espagnol pour les chaussures – et il a pris la relève en tant que PDG.

Il valait environ 840 millions de dollars mais vivait dans une remorque Airstream à Las Vegas. Il avait une passion pour les lamas et les alpagas et possédait un alpaga de compagnie nommé Marley.

La région où il vivait à Vegas est devenue connue sous le nom de Llamapolis. Après avoir quitté Zappos, il a déclaré qu’il déménagerait à Park City, dans l’Utah.

Hsieh était connu comme un patron iconoclaste. L’un de ses stratagèmes consistait à offrir 1 000 $ pour chaque année servie jusqu’à un maximum de 5 000 $ pour tout employé souhaitant partir. Il pensait que s’ils n’avaient plus la passion de vouloir travailler pour lui, il valait mieux les payer pour arrêter.

Alors que Hsieh est devenu connu pour son sens des affaires, c’est sa philanthropie et sa volonté de favoriser une culture de travail positive dont on se souvient maintenant.

Le propriétaire d’Amazon, Jeff Bezos, a rendu hommage à un esprit brillant.

«Le monde vous a perdu trop tôt», a-t-il écrit.

«Votre curiosité, votre vision et votre concentration constante sur les clients laissent une marque indélébile. Beaucoup vous manquera, Tony. Repose en paix.’

Ivanka Trump, qui avait auparavant vendu une ligne de chaussures sur Zappos, faisait également partie de ceux qui ont rendu hommage à Hsieh, avec qui elle a travaillé dans le cadre de son entreprise de mode.

«Célébrer la vie en pleurant la perte de mon cher ami Tony Hsieh», a-t-elle écrit.

« Tony était un penseur profondément original qui m’a toujours mis au défi de rejeter la conformité et de suivre mon cœur. Tony était motivé par la mission de livrer le bonheur et a apporté de la joie à tous ceux qui le connaissaient.

Pendant des années, Hsieh a travaillé pour revitaliser le centre-ville de Las Vegas, promettant 350 millions de dollars en 2013 pour le réaménagement. La même année, il a déménagé le siège de Zappos dans l’ancien bâtiment de l’hôtel de ville de Las Vegas.

« Tony Hsieh a joué un rôle central dans la transformation du centre-ville de Las Vegas », a tweeté vendredi soir le gouverneur du Nevada Steve Sisolak.

La maire de Sin City, Carolyn Goodman, a ajouté: « Quelle perte tragique. Tony Hsieh comptait tellement pour Las Vegas. Il a toujours rêvé, œuvré pour inspirer et amener les autres à créer une nouvelle vision pour demain.

Une vague d’autres hommages a également afflué sur les réseaux sociaux.

L’ancien candidat à la présidentielle Andrew Yang a déclaré samedi matin: «Je suis abasourdi. Tony Hsieh a touché tant de vies et inspiré tant d’entrepreneurs.

«Son impact et son héritage continueront encore et encore. J’ai rencontré sa famille à Las Vegas – et je pense à eux aujourd’hui. RIP Tony. Tu vas nous manquer.’

Le skateur et entrepreneur Tony Hawk a ajouté: « Tony Hsieh était un visionnaire. Il a été généreux de son temps et prêt à partager son expertise inestimable avec n’importe qui.