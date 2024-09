« Tony Hawk’s Pro Skater » a changé la musique punk, le skateboard et les jeux vidéo

Le skateboard a fait un 180 dans les années 1990.

Au début de la décennie, la popularité de ce sport avait atteint son point le plus bas, notamment le patinage vert, dans lequel les riders exécutaient des figures défiant la gravité en s’élançant depuis des rampes et des half-pipes. En moins de 10 ans, ce sport est revenu à la mode, étant diffusé dans les foyers via les X Games.

Tony Hawk, originaire de San Diego et l’une des plus grandes stars du sport, s’est retrouvé à devoir répondre à des appels d’offres d’entreprises qui souhaitaient utiliser son nom et son image dans un jeu vidéo.

Lorsque Hawk a finalement accepté, il avait un objectif simple : créer un jeu qui serait amusant à jouer pour les skateurs comme lui.

« Je ne pensais tout simplement pas que nous étions en train de créer une révolution », a déclaré Hawk.

« Tony Hawk’s Pro Skater » est sorti le 29 septembre 1999, devenant un succès instantané qui a non seulement fait découvrir le skateboard à un public de millions de personnes, mais a également exposé une nouvelle génération à la musique punk grâce à la bande-son désormais emblématique du jeu.

« Je pense que cela a contribué à créer notre sport, le skateboard et les sports d’action en général, en tant que genre de jeu. Cela a certainement permis à beaucoup plus de gens de s’intéresser au skate en lui-même », a déclaré Hawk. « Cela a permis à toute une génération de découvrir un genre de musique qu’elle n’avait peut-être jamais connu. Et, je veux dire, cela a complètement changé ma vie. »

Contrairement à de nombreux jeux précédents, « THPS » présentait des chansons déjà publiées par des artistes connus plutôt que de la musique synthétisée composée spécifiquement pour le jeu. Sorti alors que les manettes étaient encore attachées aux consoles, le jeu consistait à faire patiner les joueurs sur des rampes et des rails dans des lieux tels qu’un entrepôt, un centre commercial et le centre-ville de Minneapolis, sur la musique de groupes tels que Goldfinger, les Vandals, Dead Kennedys et Suicidal Tendencies.

« Je ne dirais pas que ce jeu de Tony Hawk nous a fait connaître, mais il nous a presque donné une seconde vie ou une deuxième vague d’attention du public », a déclaré J Navarro des Suicide Machines, dont la chanson dynamique inspirée du ska « New Girl » a été présentée dans « THPS ».

Prendre l’air

Le skateboard n’était pas seulement de retour à la mode, il était enfin représenté par les skateurs eux-mêmes.

« Entre 1995 et 1999, le skate était largement mal compris et mal représenté dans les médias », explique Hawk. « Il était en plein essor, mais on se demandait toujours : « Qui sont ces jeunes ? Ils sont fous. Ils ont des noms fous, une musique folle, des coiffures folles. » Et on se demandait : « Pourquoi ne regardez-vous pas plus loin ? » Et quand on montrait du skate, c’était toujours comme si les caméras changeaient d’angle et devenaient complètement folles. »

Lorsque Hawk a signé pour travailler avec l’éditeur de jeux Activision et le développeur Neversoft pour « THPS », il voulait que le jeu soit aussi authentique que possible. Il portait un costume recouvert de boules de capture de mouvement tandis que des caméras le filmaient sur sa planche en train de faire des figures. Des mises à jour régulières du jeu étaient livrées au domicile de Hawk pour qu’il puisse jouer et donner son avis aux développeurs.

Tony Hawk voulait que « Tony Hawk’s Pro Skater » soit une représentation authentique non seulement du sport mais aussi de sa culture. (Getty Images)

Le jeu était presque terminé lorsque Hawk a réussi le célèbre premier 900 (une rotation aérienne avec deux rotations et demie) aux X Games de 1999. Les développeurs ont travaillé rapidement pour intégrer l’exploit dans le jeu à temps.

En plus de montrer les figures les plus modernes, Hawk voulait également que le jeu représente avec précision la culture du skate.

La bande-son a joué un rôle important dans ce phénomène. Le Vans Warped Tour, lancé en 1995, était un festival de musique qui mettait en scène des skateurs et des riders de BMX sur des rampes tandis que des groupes punk jouaient sur plusieurs scènes. Avant cela, les vidéos de skate et de surf avaient une longue histoire de chansons punk.

« C’était la bande-son des skateparks à l’époque, alors j’essayais juste de l’emporter avec nous », a déclaré Hawk, qui a personnellement suggéré d’anciennes chansons punk pour le jeu et ses suites.

Le jeu a dépassé ses attentes et a reçu des critiques élogieuses, devançant ainsi « Tony Hawk’s Pro Skater 2 ». La série compte désormais plus d’une douzaine de titres.

En 2008, USA Today rapportait que la série « THPS » s’était vendue à 30 millions d’exemplaires au cours des 10 années précédentes. En 2020, une version combinée remastérisée des deux premiers jeux est sortie et s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires au cours des deux premières semaines, selon Activision.

Mais ce ne sont pas seulement les jeux qui ont attiré de nouveaux fans.

La chanson « New Girl » de Suicide Machines a été présentée dans « Tony Hawk’s Pro Skater ». (Niels Van Iperen/Getty Images)

Les Suicide Machines sont passés de concerts devant 200 à 300 spectateurs par soir à des concerts à guichets fermés avec plus de 1 000 places.

« Nos spectacles ont presque augmenté du jour au lendemain », a déclaré Navarro.

Le single « New Girl », sorti trois ans plus tôt sur l’album « Destruction by Definition » du groupe en 1996, « a presque dû devenir une sorte de chanson de rappel parce qu’elle est devenue une chanson très populaire », a déclaré Navarro.

Les membres du groupe punk Vandals, originaire d’Orange County, ont également commencé à remarquer des visages différents dans la foule après que leur chanson « Euro-Barge » ait été présentée dans « THPS ».

« Après son apparition dans ce jeu, les enfants ont commencé à venir à nos concerts », a déclaré le bassiste Joe Escalante.

Le batteur de Vandals, Josh Freese, n’avait pas touché à un jeu vidéo depuis près de 20 ans lorsqu’il a commencé à jouer à « THPS » pour tromper l’ennui dans le bus de tournée lorsque le groupe se produisait en Europe.

« Je l’écoute et je me dis : « Oh, les Vandals, nous avons une chanson sur ce truc, ‘Euro-Barge’. » »

Il a joué pendant trois heures, écoutant de la musique de Suicidal Tendencies, Primus et d’autres, mais pas la sienne – « Euro-Barge » n’était pas inclus dans la version européenne du jeu.

L’exclusion européenne n’a pas entravé la portée de la chanson.

« Si vous allez sur Spotify et des trucs comme ça, c’est généralement dans le top trois de nos chansons en termes de popularité – même si nous ne l’avons pas joué depuis 10 ans – à cause du jeu vidéo », a déclaré Escalante.

Mais la chanson la plus associée au jeu, « Superman » de Goldfinger, a été incluse dans des copies du monde entier.

« Cette chanson m’a suivi tout au long de ma vie au cours des 25 dernières années », a déclaré Hawk.

« Tony Hawk’s Pro Skater » comportait un certain nombre de chansons sur sa bande sonore, mais « Superman » de Goldfinger est celle la plus associée au jeu. (Jim Steinfeldt / Getty Images)

Dans « Pretending I’m a Superman », un documentaire sur « THPS » qui tire son nom des paroles de la chanson, le chanteur de Goldfinger, John Feldmann, se souvient que les spectateurs étaient restés indifférents lors de la première grande tournée européenne du groupe jusqu’à ce qu’ils jouent « Superman ». Puis la foule est devenue folle.

« Il y a quelque chose dans ce rythme ska et dans la batterie qui arrive et c’est la chanson que les fans associent au jeu », a déclaré Hawk.

Une nostalgie indéniable

Faites défiler TikTok et Instagram et vous rencontrerez « Superman » dans des vidéos de tout, des figures de skate park à un semi-remorque broyant un rail à un clip récent généré par ordinateur montrant des personnes âgées faisant des figures sur des scooters motorisés dans des piscines vides.

Vous trouverez également des images de Hawk interprète la chanson en live avec Goldfinger ou avec un groupe hommage à « Tony Hawk’s Pro Skater ».

« Je l’ai simplement adopté et j’en suis fier. C’est amusant. Ce n’est pas la chanson la plus facile à chanter, mais je m’amuse à la faire », a-t-il déclaré.

Oui, il existe des groupes qui jouent la musique de la série de jeux dans le monde entier. Hawk a d’abord appris à chanter cette chanson pour rejoindre un groupe hommage sur scène en Australie. En plus de présenter tous les sous-genres du punk, « THPS » intègre également des groupes tels que Rage Against the Machine et Motörhead et des rappeurs tels que Del the Funky Homosapien et Xzibit.

Bien que le jeu ait changé le sport lui-même (les skateurs maîtrisent des combinaisons de figures autrefois uniquement possibles dans le jeu), une partie de l’héritage de « THPS » est d’avoir fait découvrir la musique, punk et autre, à de nombreux jeunes enfants, a déclaré Hawk.

« La musique était bonne, mais ils jouent aussi quelque chose qu’ils apprécient, comme ces moments dans le temps, ils s’amusent vraiment avec ça », a déclaré Hawk. « Et puis c’est devenu la bande-son de ce plaisir. J’ai l’impression qu’il y a une certaine nostalgie qui va avec et qui est indéniable. »