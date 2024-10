Tony Hawk se souvient avoir écouté pour la première fois « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana

Lorsque Tony Hawk a entendu pour la première fois le single de Nirvana dans les années 1990, Sent comme de l’alcool d’adosil n’aurait pas pu prédire le succès massif qu’il obtiendrait.

Lors d’une récente discussion sur BNCc’est Celle de ma génération En repensant à la génération X, le skateur professionnel de 56 ans se souvient de l’époque où il a rencontré pour la première fois le groupe de rock américain.

« En fait, j’étais à New York pour interviewer un groupe pendant Revue Thrasher. Quelqu’un du label a dit : « Hé, nous avons ce nouveau Nirvana » et l’a mis dans la pièce », a commencé Hawk.

Il est pertinent de mentionner que Nirvana a été fondée en 1987 par le chanteur et guitariste Kurt Cobain et le bassiste Krist Novoselic à Aberdeen, Washington et a sorti son premier album, Eau de Javelen 1989.

L’ancien skateur a continué en disant que lorsque la chanson a commencé à jouer, « Tout le monde a arrêté ce qu’il faisait et tout le monde a regardé autour de lui ».

« Et tu le savais. Tu savais que c’était ça », a admis Hawk.

Pour ceux qui ne le savent pas, la fille du guitariste du groupe Cobain, Frances Bean Cobain, est mariée au fils de Hawk, Riley Hawk, et le couple a récemment accueilli leur premier enfant ensemble le 17 septembre.

Parmi les autres membres notables du groupe figurent le batteur Dave Grohl qui a ensuite été remplacé par Chad Channing en 1990.

Malgré une courte carrière de trois ans, le groupe de rock est considéré comme la figure de proue de la génération X.