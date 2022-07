Tony Hawk lance la ligne de touches Hot Wheels Skate, vous permet de monter sur des beignets

Hot Wheels et la légende du skateboard Tony Hawk dévoilent mercredi la nouvelle ligne de touches Hot Wheels Skate, qui donnera une tournure fantastique au skateboard dans ses ensembles et ses touches.

Tout comme les pistes et les tours en boucle que les voitures Hot Wheels parcourent, les touches de Hot Wheels Skate permettront de patiner littéralement sur des beignets, des piranhas géants et des montagnes russes, entre autres éléments fantastiques dans ses ensembles de skatepark.

Roues chaudes



Pour faciliter le fingerboard pour les jeunes enfants, la ligne comprendra également de minuscules chaussures qui se clipsent sur les planches, ce qui facilitera la réalisation des cascades. Les chaussures peuvent facilement être enlevées pour les joueurs plus expérimentés qui peuvent déjà réaliser des cascades miniatures.

La ligne sera d’abord lancée en tant qu’exclusivité Walmart en août avec un ensemble de patins pour parc d’attractions à 30 $. Ensembles de patins plus petits à partir de 3 $ pour une touche jusqu’à 15 $ pour un ensemble de patins Drop-in Assortiment d’obstacles à utiliser pour construire un skate park.

Roues chaudes



Tony Hawk et Hot Wheels ont également collaboré sur une planche de skateboard Birdhouse grandeur nature en édition limitée, qui sera signée par le patineur et comprendra une touche assortie. Cette planche et cette touche Wildfire Freestyle à 350 $ seront disponibles sur le Site de Mattel Créations.

L’annonce de Hot Wheels Skate intervient une semaine après la sortie de Extension DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5qui introduit des voitures et des pistes sur le thème de Hot Wheels dans le jeu vidéo Xbox et PC.