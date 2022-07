Tony Hawk construit un skatepark NFT dans le métaverse

Après avoir conquis les X Games et les jeux vidéo, Tony Hawk a jeté son dévolu sur sa prochaine frontière : le métaverse.

Le légendaire skateur a annoncé cette semaine son intention de s’associer à The Sandbox – un jeu en ligne basé sur la blockchain Ethereum où les joueurs peuvent dépenser de la crypto-monnaie pour acheter un terrain virtuel – pour construire le “plus grand skatepark virtuel jamais créé”, a déclaré la société dans un mercredi. communiqué de presse.

Le partenariat, qui est également une collaboration avec la plate-forme NFT axée sur le sport de la star de la NFL, Tom Brady, Autograph, comprendra une collection d’avatars numériques que les joueurs pourront acheter sur la plate-forme, ainsi que l’accès à un skatepark virtuel où ils pourront pouvoir patiner avec d’autres joueurs.

“J’ai été fan de nouvelles technologies toute ma vie – depuis les premiers jeux vidéo et des ordinateurs personnels avec des capacités CGI – je suis donc fasciné par le métaverse et ravi d’apporter notre culture dans le paysage virtuel de Le bac à sable“, a déclaré Hawk dans le communiqué de presse.

Ce n’est pas la première fois que le patineur de 54 ans se lance dans une entreprise commerciale dans une industrie relativement naissante. En 1999, il a sorti le premier opus de la populaire série de jeux vidéo “Tony Hawk Pro Skater”, qui a engendré une multitude de suites, dont la plus récente s’est vendue à 1 million d’exemplaires en seulement sa 10 premiers jours.

Parmi les NFT qui seront disponibles à l’achat dans le jeu, il y a une réplique numérique du skateboard que Hawk a utilisé lorsqu’il est devenu la première personne à décrocher un 900 – un tour de skateboard difficile – aux X Games en 1999.

L’annonce de Hawk intervient alors que le monde de la crypto et des NFT fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux alors que les valeurs de la crypto-monnaie ont chuté de tous les temps et se sont retrouvées dans un soi-disant hiver crypto.

Pas plus tard que le mois dernier, le milliardaire Bill Gates a déclaré que la crypto et les NFT étaient quelque chose “basé à 100% sur une théorie plus idiote”, l’idée que la valeur des actifs surévalués est basée uniquement sur la capacité d’une personne à faire payer plus cher quelqu’un d’autre.

