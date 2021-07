Tony Gustavsson de Matildas prêt à faire face à d’anciennes accusations contre l’USWNT

Lorsque les États-Unis ont mis la Nouvelle-Zélande au fil de l’épée dans le football féminin aux Jeux olympiques de Tokyo, il n’y avait pas foule mais il y avait une poignée d’observateurs intéressés dans les tribunes.

L’une d’elles, applaudissant les six buts américains, était la Première Dame Jill Biden.

Un autre observateur discret était l’entraîneur de Matildas Tony Gustavsson – un homme sans doute plus habitué à regarder les champions du monde de côté que dans les tribunes – avant le match crucial de mardi contre l’équipe classée n ° 1 mondiale.

Avant d’être nommé entraîneur de l’Australie en septembre 2020, Gustavsson a été entraîneur adjoint de l’USWNT en 2012, puis à nouveau entre 2014 et 2019, avec deux victoires en Coupe du monde féminine et une médaille d’or olympique à l’appui.

Il y a peu de changement dans le personnel américain depuis le départ de Gustavsson – seuls cinq de leur équipe olympique de 22 joueurs n’étaient pas champions de la Coupe du monde 2019 – et il devra s’appuyer sur toutes les connaissances de l’intérieur pour les retrouvailles avec son ancienne équipe.

« Dans cette entreprise, vous rencontrez beaucoup d’anciens collègues et amis », a déclaré Gustavsson à AAP.





« C’est l’un de ceux où avant le match et après le match, ça va être agréable de voir des amis et d’anciens collègues, mais quand c’est l’heure du match, c’est l’heure du départ.

« Nous voulons nous mesurer aux meilleurs, et nous avons l’opportunité ici en tant que Matildas de nous mesurer aux meilleurs. »

Les États-Unis et l’Australie ont tous deux trois points, ayant chacun perdu contre la Suède et battu la Nouvelle-Zélande, bien que les Américains aient une différence de buts supérieure.

Une victoire de Matildas assurerait la deuxième place du groupe G et un quart de finale contre le vainqueur du groupe F – les Pays-Bas ou le Brésil.

Un tirage au sort devrait voir les Matildas progresser comme l’une des deux meilleures équipes troisièmes pour affronter le vainqueur du groupe E – soit la Grande-Bretagne ou le Canada – tout comme une défaite, mais ce dernier les verrait faire face à une attente nerveuse des résultats dans d’autres groupes.

Mais pour l’instant, leur sort sera entre leurs mains depuis le stade Kashima mardi.

« Nous avons montré dans ces deux matchs d’ouverture maintenant que nous sommes très fidèles à qui nous sommes en tant qu’équipe – nous sommes prêts à faire de notre mieux avec l’écusson sur la poitrine et à tout laisser de côté », a déclaré Gustavsson après avoir perdu contre Suède.

« Nous sommes une équipe pressante et agressive, nous sommes une équipe à l’esprit offensif.

« Nous allons nous déplacer [the U.S.] jeu comme étant nous-mêmes et espérons que nous sommes assez bons pour les battre – nous savons que nous le pouvons si nous jouons notre jeu A. »